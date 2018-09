Inscrição para Curso de Capacitação para Mulheres encerra nesta sexta, 28

Cerca de 800 mulheres já procuraram a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) para fazer a inscrição no curso de capacitação profissional para mulheres. Sexta-feira, 28, será o último dia para efetuar o procedimento.

A dona de casa Maria de Nazaré Lobato inscreveu-se para o curso de capacitação na área da Beleza e Bem-Estar. “É uma ótima oportunidade para nós, mulheres. É difícil ver cursos voltados apenas para nós, isso mostra que a prefeitura se preocupa com o bem-estar da população feminina. Espero ser selecionada e, após conclusão do curso, montar meu negócio”, conta.

Os cursos ofertados são para Construção Civil, com dois módulos (pintora e assentamento de cerâmicas, pisos e azulejo); Secretária Executiva, Beleza e Bem-Estar, com três módulos (cabeleireira, manicure e pedicure, maquiagem e design de sobrancelhas); e Informática, com três módulos (conhecimentos básicos, Word e Excel).

Para a inscrição, a candidata deverá apresentar Cédula de Identidade (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); uma foto 3×4 (recente); e comprovante de inscrição no CadÚnico, com o Número de Identificação Social (NIS).

O edital e ficha de inscrição estão no site da prefeitura, no link:

http://macapa.ap.gov.br/ images/avisos/edital_003_2018_ capacitacao_qualificacao_ mulheres.pdf

Aline Brito