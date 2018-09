Luau na Samaúma terá 5 horas de programação cultural

A prefeitura da capital e o Ministério Público do Estado promoverão nesta sexta-feira, 28, mais uma edição do Luau na Samaúma. O evento, com cinco horas de programação, terá como tema Brega Retrô. As atrações apresentarão bregas antigos e o público poderá usar como estacionamento a sede campestre da Maçonaria, em frente à Praça Samaúma.

Programação

17h30 às 23h – Feira Preta (comercialização de artesanato);

17h30 às 23h – Exposição diversa;

17h30 – Contação de histórias;

18h – Apresentação da equipe da Divisão de Recursos Didáticos da Semed;

18h30 – Discotecagem;

19h – Banda da Guarda Civil Municipal;

19h30 – Participação de Mauro Guilherme;

19h45 – Aulão de dança de salão – Prof. Márcio Santos;

20h – Márcia Fonseca;

21h – Banda “O sósia”;

22h – Mauro Cotta.

Serviço

Data: 28/09 (sexta-feira)

Hora: 17h30

Local: Praça Samaúma

Endereço: Rua Araxá

Cássia Lima