Sesc Amapá realiza a 20ª edição do Projeto “Concerto Sesc Partituras” e homenageará os 90 anos do compositor catarinense Edino Krieger

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Amapá, realiza mais uma edição do Projeto “Concerto Sesc Partituras” no dia 12 de abril, a partir das 19h, na unidade Sesc Centro, localizado na Avenida Tiradentes, 998. Centro. Com entrada Gratuita.

Nesta 20ª edição, O Projeto “Concerto Sesc Partituras” homenageará os 90 anos do compositor catarinense Edino Krieger, considerado uma unanimidade na música brasileira e um dos criadores das Bienais de Música Brasileira Contemporânea.

O concerto contará com participação do “Trio Minueto” composto pelos músicos: André Pantoja (Clarinete), Sérgio Sena (Piano) e João Marcio Campante (Violoncelo) que farão parte deste evento.

Sobre o Projeto Sesc Partituras

A série tem por objetivo divulgar o acervo Sesc Partituras, difundindo o patrimônio musical de tradição escrita além de incentivar o desenvolvimento de intérpretes e compositores brasileiros. Lançado com cerca de 400 partituras, o Sesc Partituras conta hoje com mais de 2.600 obras de mais de 270 compositores. Mais informações:(www.sesc.com.br/SescPartituras).