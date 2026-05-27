Governo do Amapá abre as portas do novo Parque Residência com seis exposições inéditas

Inauguração, marcada para a próxima sexta-feira, 29, representa um novo capítulo para a antiga residência governamental, agora um dos principais espaços de valorização histórica, cultural e turística do estado.

Por Flávio Sousa

Colaboração: Lorena Kubota

O Governo do Amapá entrega à população na sexta-feira, 29, o Parque Residência, um espaço revitalizado e estruturado para promover o encontro entre passado, presente e futuro. O local conta com seis salas de exposições, reunindo acervos permanentes e temporários que apresentam ao público momentos decisivos da formação política, social e cultural amapaense.

Com curadoria voltada à educação e à preservação da memória coletiva, as exposições foram concebidas para ampliar o acesso da população ao patrimônio histórico do estado. A proposta é transformar o espaço em um ambiente vivo de aprendizado, reflexão e pertencimento.



“Além da preservação integral do prédio principal da residência, que foi cuidadosamente restaurado, planejamos novos espaços que ampliam a experiência de quem visita e valoriza a história do Amapá. A proposta foi criar um ambiente vivo de memória, que reúna elementos culturais e históricos e convide moradores e turistas a se conectarem com a nossa identidade. Essa é uma verdadeira ‘residência parque’, pensada para se tornar um dos lugares mais emblemáticos e acolhedores de Macapá. É um projeto que resgata o passado, valoriza o presente e projeta o futuro do nosso estado”, destacou o governador Clécio Luís.

O governador Clécio Luís destacou que o Parque Residência é um ambiente vivo de memória, que reúne elementos culturais e históricos e convida todos a se conectarem com a identidade amapaense

Entre as exposições temporárias, destacam-se duas iniciativas que evidenciam a diversidade cultural e institucional do Amapá. Uma delas resgata a trajetória da Imprensa Oficial, reunindo documentos e registros que retratam a evolução da comunicação pública ao longo dos anos.

A outra exposição dá visibilidade aos “Mestres dos Saberes”, com foco na tradicional carpintaria naval do Elesbão, um conhecimento ancestral transmitido entre gerações e fundamental para a cultura ribeirinha. A mostra inclui embarcações e elementos que expressam o modo de vida das comunidades amazônicas.

A exposição “Mestres dos Saberes” dá destaque à tradicional carpintaria naval do Elesbão, um conhecimento ancestral transmitido entre gerações

Investimento em memória e identidade

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade, o projeto reforça o compromisso da gestão estadual com a valorização das raízes culturais.

“O Parque Residência se consolida como um espaço estratégico de preservação da nossa memória coletiva. As salas de exposições ampliam o acesso da população à história do Amapá, valorizando personagens, tradições e marcos que ajudaram a construir a nossa identidade. Trata-se de um investimento estruturante do Governo do Amapá em cultura, educação e fortalecimento do sentimento de pertencimento do povo amapaense”, pontuou.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade

O circuito expositivo permanente percorre diferentes períodos da história do estado. Uma das salas é dedicada aos ex-governadores, reunindo registros que destacam a contribuição de cada gestão para o desenvolvimento institucional do Amapá.

Uma das salas será dedicada aos ex-governadores do Amapá, reunindo fotografias, documentos e informações sobre as gestões que contribuíram para o desenvolvimento político e administrativo do estado

Outro espaço presta homenagem aos trabalhadores da Icomi (Indústria e Comércio de Minérios S.A.), reconhecendo o papel fundamental da mineração na formação econômica e social da região. A iniciativa preserva a memória de quem participou diretamente desse ciclo histórico.

A valorização das manifestações culturais também é um dos pilares do projeto. Uma das salas é dedicada ao marabaixo, expressão tradicional que reúne elementos religiosos, musicais e identitários do povo amapaense. O público poderá conhecer objetos, vestimentas, registros fotográficos e narrativas que mantêm viva essa tradição.

Patrimônio histórico e acervo a céu aberto

O espaço central do parque destaca a própria Residência Oficial dos Governadores, com uma exposição que resgata sua importância arquitetônica e institucional ao longo das décadas.

Além disso, o parque contará com equipamentos históricos que ampliam a experiência dos visitantes, como o avião Bandeirante EMB-110, uma locomotiva, um vagão de passageiros e um vagão de minério, elementos que ajudam a contar diferentes fases do desenvolvimento do estado.

Avião bandeirantes, uma das peças que está exposta ao Parque Residência

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Amapá com a preservação do patrimônio e a democratização do acesso à cultura. Mais do que um espaço expositivo, o Parque Residência surge como um ambiente de convivência, aprendizado e valorização das raízes, fortalecendo a identidade cultural e projetando o estado como referência em memória e turismo na região Norte.

Agência de Notícias do Amapá

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