MP-AP participa da Sessão Solene de abertura do Ano Legislativo 2022

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos e Institucionais do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Nicolau Crispino, representou a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, na 4ª Sessão Legislativa da VIII Legislatura da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Realizada de forma virtual, a solenidade marcou a abertura do Ano Legislativo e ocorreu na tarde desta quarta-feira (2).

Sob a presidência do deputado estadual Carlos Barbosa, a Sessão Solene foi aberta pelo governador do Amapá, Wladez Góes, que fez a leitura da sua mensagem com um balanço de ações do Executivo de combate e prevenção da pandemia. Além pontuar de projetos sociais e investimentos na educação, saúde, segurança, economia, entre outras áreas, na capital e no interior.

Na oportunidade, o chefe do Executivo destacou o fortalecimento das políticas públicas e a atuação conjunta dos Poderes e Bancada Federal como fator decisivo para proporcionar os investimentos projetados para 2022, contidos no Plano Plurianual Participativo (PPA) para este ano.

Na abertura do Ano Legislativo, o subprocurador-geral do MP-AP desejou, aos poderes Executivo e Legislativo, sucesso na execução de ações e programas que beneficiem a população.

“O MP-AP está à disposição do Governo e Parlamento estadual para, se necessário, auxiliar em projetos e políticas públicas que melhorem a vida de nossa população. Estamos dispostos a apoiar todas as iniciativas que visem a execução de projetos em prol do cidadão. Em nome da nossa procuradora-geral de Justiça, Dra. Ivana Cei, desejamos sucesso na atuação dos dirigentes e parlamentares. Que isso reflita na resolução dos anseios da comunidade”, pontuou Nicolau Crispino.

A Sessão Solene contou com a presença virtual do presidente do Tribunal de Justiça (Tjap), desembargador Rommel Araújo, defensor público-geral do Estado, Diogo Grunho, deputados estaduais e secretários de Estado.

