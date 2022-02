Fique atento aos dias de coleta de lixo em seu bairro

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) alerta a população a não perder os horários e dias de coleta de resíduos. Neste mês de férias, quando ocorre aumento na produção de lixo doméstico na cidade, a Prefeitura de Macapá atua de forma intensa para erradicar as chamadas lixeiras viciadas, pontos de acúmulo de lixo em locais inadequados. De janeiro a junho deste ano, foram recolhidas em média 7.500 toneladas de lixo doméstico.

Coleta noturna – segunda a sábado – a partir das 19h:

Perpétuo Socorro, Laguinho, Jesus de Nazaré, Pacoval, Central, Santa Rita, Alvorada, Trem, Buritizal e Beirol.

Coleta noturna – terça, quinta e sábado – a partir das 19h:

Distrito de Fazendinha, Coração, bairro do Vale Verde, Chefe Clodoaldo, Alfaville e Murici.

Coleta diurna – segunda, quarta e sexta-feira – a partir das 7h:

Jardim Equatorial, Boné Azul II, Barcelos I, Mônaco, Samarino, Jardim das Oliveiras, Pedrinhas, Araxá, Muca, Conjunto Marco Zero, Jardim Marco Zero, Nova Esperança, Cuba de Asfalto, Travessa Municipalista, Novo Buritizal (até a Av. Armando Limeira Pontes), Novo Buritizal (Av. Miguel Faustino Picanço até o bairro Congós), Congós, Laurindo Banha e Hospital Base, Zerão (Av. Ivaldo Veras até o Congós e da Av. Dom José Samaritano até o Congós) e Conj. Marco Zero (Conj. da Ego), Universidade e Zerão (do bairro Universidade até a Av. Ivaldo Veras e da Av. Dom José Samaritano até o bairro Universitário), Santa Inês e Cidade Nova.

Coleta diurna – terça, quinta e sábado – a partir das 7h:

Santa Inês e Cidade Nova, Pantanal, Renascer II (Vitória do Renascer), São Lázaro, Renascer I, Jardim Felicidade I, Novo Horizonte, Lago da Vaca, Loteamento São José, Alencar, Sol Nascente, Ipê, Curiaú, Jardim II, Infraero I e II, Ilha Mirim, Parque dos Buritis, Açaí, Palmeiras, Brasil Novo, Liberdade, Palmares e Amazonas, Ramal do Azevedo, Residencial Lagoa, Cabralzinho, Irmãos Platon, Ramal do Goiabal, Marabaixo I, II, III, IV e V, Residencial Independência e Jardim América.

A coleta nas feiras e mercados é feita diariamente, a partir das 7h.

Aline Brito/Asscom Semur

Contato: 9 9171-6190

Fotos: Aline Brito / Max Renê

