Prefeitura recolhe mais de 3 mil toneladas de lixo nas primeiras semanas de julho

Ao todo, 3.280 toneladas de lixo foram recolhidas pela Prefeitura de Macapá nas duas primeiras semanas de julho. A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) faz os serviços de capina, roçagem, pintura de meio fio, varrição e remoção de entulho em praças, balneários, ruas e avenidas da cidade. Aproximadamente 100 garis, divididos em várias equipes, realizam as atividades, que contam também com 2 equipes mecanizadas com duas retroescavadeiras, duas pá-carregadeiras e 10 caçambas, fazendo o trabalho de remoção de lixeiras viciadas.

Devido ao período de férias, a produção de resíduos sofre um aumento de cerca de 20%, o que equivale aproximadamente 1.500 toneladas a mais do que o considerado normal nos outros meses do ano. A Prefeitura de Macapá mantém a coleta de lixo regular em todos os bairros da capital, mas mesmo com o serviço sendo executado de forma correta, diariamente surgem novos pontos de acúmulo de resíduos, as chamadas lixeiras viciadas.

O Departamento de Fiscalização da Semur tem buscado diversas formas de erradicar esses pontos, com fiscalização intensa, conversa com moradores e comerciantes próximos aos locais afetados, além da aplicação de multa, como prevê a Lei Municipal Complementar 054/08. Somente nos primeiros 15 dias de julho, a prefeitura recolheu das ruas 1.525 toneladas de lixo, sendo 215 toneladas retiradas das margens do canal do bairro Perpétuo Socorro.

Segundo o titular da Semur, Manuel Bacelar, não adianta somente a prefeitura limpar, a população precisa cumprir seu papel de fiscalizador e responsável por manter os locais limpos. “Trabalhamos muito para deixar a cidade livre dos acúmulos de lixo, mas o munícipe precisa colaborar, não jogando entulhos e móveis velhos na rua e nas margens dos canais, pois eles são os mais prejudicados com a sujeira”.

Texto e fotos: Aline Brito/Asscom Semur

Contato: 9 9171-6190

