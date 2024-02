Governador Clécio Luís anuncia Amapá como subsede da COP 30, em 2025

Tratativas iniciadas em Brasília, garantiram o fortalecimento do desejo de Macapá, abrigar eventos relacionados a conferência do clima.

O governador Clécio Luís anunciou nesta quarta-feira, 31, no Palácio do Setentrião, durante a cerimônia de anúncio e posse dos novos secretários de Estado, que o Amapá foi confirmado como subsede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será em Belém (PA), em 2025.

“Quando estivemos com o presidente Lula, em Brasília, ele informou para irmos ao Itamaraty para tratarmos da proposta do Amapá, que está realmente integrado na COP da Amazônia, em Belém. Estivemos lá reunidos, na sexta-feira, 26, e recebemos a informação que o Amapá, mais precisamente Macapá, foi escolhida como subsede da COP 30, em 2025”, celebrou o governador.

O desejo do Governo do Amapá em fortalecer a COP na Amazônia, também esteve na pauta do encontro do governador Clécio Luís com embaixadores de 38 países, como Sérvia, Noruega, Suíça e Japão, também na capital do país. A iniciativa foi defendida pelo embaixador da Áustria, Stefan Scholz, que destacou que pela COP 30 ser em Belém, era necessário integrar os estados da região no evento mundial.

“Queremos dar aos outros estados da Região Amazônica, como o Amapá, a oportunidade de apresentar suas próprias estratégias para uma economia verde, pois precisamos envolver todos se quisermos ter sucesso e, para que a transição energética aconteça, com parcerias nacionais e internacionais”, destacou o diplomata.

Em novembro do ano passado, a representação do Amapá teve destaque na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, (COP 38), em Dubai. O estado apresentou suas potencialidades sustentáveis verdes e na bioeconomia, para o desenvolvimento ambiental na geração de riqueza.

“Estivemos na COP 28, que foi significativo e importante, e já estamos tratando da COP 29, mas a COP 30, não poderia ser apenas de uma única cidade. Não pode ser a COP da Amazônia se não tiver Roraima, Amazonas, e os demais estados da região. Então, Belém, que está em um esforço gigantesco pela COP 30, será a sede principal, mas com todo apoio de Macapá, que também será subsede desta cidade irmã que tenho tanto carinho em nossa região”, finalizou Clécio Luís.

Foto: Netto Lacerda/GEA–

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...