Sebrae inicia 107ª edição do Curso Empretec

O Empretec proporciona a melhoria no desempenho empresarial, maior segurança na tomada de decisões, a ampliação da visão de oportunidade, além disso, a turma 107ª será a primeira turma com aplicação de jogos digitais nas dinâmicas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) abre inscrições para realizar a 107ª turma do Curso Empretec. A capacitação tem duração de uma semana e na programação constam qualificações direcionadas à melhoria do desempenho empresarial. O curso é ministrado na sede da instituição em Macapá, no período de 11 a 16 de março, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

“O objetivo do seminário é desenvolver nos participantes características de comportamentos empreendedores, bem como, a identificar novas oportunidades de negócios com uma capacitação eminentemente comportamental”, explica a gestora do Curso Empretec, Ademilce Batista.

Empretec

O Empretec é um Seminário desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD/ONU), que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. Atualmente o curso é promovido em cerca de 40 países, sendo que o Sebrae é a única instituição que tem exclusividade para aplicar a metodologia no Brasil, desde 1993.

Metodologia

A metodologia do seminário é fechada e ocorre ao longo de 60 horas presenciais, seis dias de imersão, que desafia os participantes em atividades vivenciais e altamente interativas, em que terão oportunidade de potencializar os comportamentos empreendedores que são cientificamente fundamentadas a partir de pesquisas que apontam como um empreendedor de sucesso age.

Palestras

A Palestra Empretec Saiba como Desenvolver seu Comportamento Empreendedor é uma iniciativa de sensibilização que visa expor o conceito e objetivo do Seminário Empretec, com foco no comportamento empreendedor e como o potencial candidato a participação no seminário, poderá desenvolver mais confiança e fortalecer seu perfil empreendedor. As inscrições para a Palestra Empretec Saiba como desenvolver seu Comportamento Empreendedor podem ser feitas por meio da Loja Virtual Sebrae.

Avaliação

As turmas do Empretec do estado do Amapá contarão com a tecnologia Inteligência Artificial (IA) na seleção dos participantes, o que agilizará os resultados, onde antes era conduzido por um selecionador. A seleção do candidato antecedendo ao curso é de suma importância para mensurar o perfil empreendedor, otimizando a participação no seminário.

A avaliação é registrada, por meio de notas e ao final é gerado o resultado imediato informando a aptidão ou não do candidato. Caso seja apto, a validade da entrevista terá validade de 6 meses e no caso de inaptidão pode-se refazer a entrevista após o prazo de 3 meses. Com essa metodologia 100% digital o candidato terá liberdade de fazer a entrevista de qualquer lugar, e recebe em tempo real, o relatório individual, transpondo clareza no processo.

Inscrições

As inscrições do Curso Empretec são realizadas diretamente com a gestora Ademilce Batista, pelo WhatsApp (96) 9 9106-0980, em horário comercial e tem como investimento o valor de R$ 600 reais, pode ser parcelado em até 10x no cartão de crédito sem juros e com bonificação de 10% de desconto para pagamento à vista. Para participar do curso o candidato deverá ter sido pré-aprovado em entrevista de seleção.

Coordenação

O Curso Empretec no Amapá, é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Lindeti Ferreira, e pela gestora de projetos, Ademilce Batista.

Programação

Evento: 107ª Empretec Urbano

Palestra: 22 de fevereiro

Seminário Empretec: 11 a 16 de março

Município: Macapá

Evento: 108ª Empretec Urbano

Palestra: 28 de fevereiro

Seminário Empretec: 8 a 13 de abril

Município: Laranjal do Jari

Evento: 109ª Empretec Urbano

Palestra: 27 de março

Seminário Empretec: 20 a 25 de maio

Município: Santana

Evento: 110ª Empretec Urbano

Palestra: 16 de abril

Seminário Empretec: 6 a 11 de maio

Município: Macapá

Evento: 111ª Empretec Urbano

Palestra: 15 de maio

Seminário Empretec: 10 a 15 de junho

Município: Oiapoque

Evento: 112ª Empretec Urbano

Palestra: 18 de junho

Seminário Empretec: 15 a 20 de julho

Município: Macapá

Evento: Empretec Rural

Palestra: 24 de julho

Entrevista: 25 a 27 de julho

Seminário: 12 a 17 de agosto

Município: Porto Grande

Evento: Empretec Arena (modalidade aberta para Empretecos de outras edições)

Palestra: 21 de agosto

Seminário: 23 a 28 de setembro

Município: Macapá

Evento: Empretec Startup

Palestra: 10 de setembro

Entrevista: Formulário específico

Seminário: 21 a 25 de outubro

Município: Macapá.

