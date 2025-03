Amapá é destaque nacional em geração de emprego no varejo de materiais de construção

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que apontam uma variação positiva de 9,67%.

O Amapá foi destaque, na geração de emprego no varejo de materiais de construção em 2024

O resultado das políticas públicas que estão sendo implementadas desde o começo da atual gestão, reflete nos índices positivos de crescimento econômico que Amapá o vem apresentando em diferentes áreas. Com uma variação positiva de 9,67%, o estado foi o que mais gerou empregos proporcionalmente no Brasil no varejo de materiais de construção em 2024 e liderou o ranking nacional do setor, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Os indicadores revelam que ações de desenvolvimento adotadas pelo Governo do Amapá, que realiza investimentos diretos na construção civil com 140 obras de infraestrutura, que incluem educação segurança, saúde, mobilidade urbana e habitação pelo Amapá inteiro vêm garantindo novos postos de trabalho e o aquecimento da economia local.

“O que se vê aqui no Amapá é o reflexo direto do compromisso que temos em investir nas obras de infraestrutura. Cada tijolo colocado e cada parede erguida representam mais uma família que ganha sustento, mais trabalhadores com a carteira assinada, mais oportunidades de trabalho. Quando falamos em movimentar a economia, é disso que se trata: obras e projetos que viram realidades concretas, criando empregos e renda para quem mais precisa. É esse investimento sério, feito com responsabilidade e carinho pelo nosso estado, que faz do Amapá um verdadeiro protagonista na geração de oportunidades. O povo amapaense é o grande beneficiado quando damos prioridade à construção civil, porque infraestrutura de qualidade significa crescimento econômico duradouro e qualidade de vida”, destacou o secretário Adjunto da Infraestrutura, Ivy Vasconcelos.

O setor de construção civil também foi um dos responsáveis pelo avanço e o destaque que o Amapá alcançou em 2024, com a abertura de 9.364 novos postos de trabalho com carteira assinada, sendo líder nacional, segundo dados do Novo Caged.

Os investimentos do Governo nos 16 municípios amapaenses que incluem, além de novas construções, fortalecimento das empresas e empreendedores com incentivos fiscais e a oferta linhas de crédito com juros baixos, a realização de grandes eventos culturais e os novos roteiros turísticos têm sido decisivos para o crescimento do mercado de trabalho no Amapá.

