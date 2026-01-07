Governador Clécio Lança Programa Kit Policial e sanciona leis que fortalecem a segurança a pública

O governador Clácio Luís lança nesta terça-feira, 6, o Programa Kit Policial Individual e sanciona um conjunto de legislações estratégicas voltadas ao fortalecimento da segurança apáblica do Amapá, com foco na modernização das corporações e na valorização dos profissionais que atuam na proteção da população.

O kit é composto por pistola, carregadores e municípios, e é destinado a policiais militares que atendem aos requisitos técnicos, disciplinares e administrativos definidos em portaria. A iniciativa amplia a proteção do policial, fortalece a capacidade de resposta da corporação e contribui para o aumento da segurança da sociedade amapaense.

As ações beneficiam diretamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, com a regulamentação da cautela permanente do kit policial, adiantamentos na lei de promoção de oficiais, atualização dos estatutos das corporações, entrega dos novos LOB’s institucionais da PM e do BM e alterações na legislação da Defesa Civil.

Local: Quartel do Comando-Geral da PM-AP

Data: 06/01/2026 às 18h00

Endereço: Rua Jovino Dino, n? 3671, bairro Beirol, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

