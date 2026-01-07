15 destinos de ecoturismo no Brasil para se aventurar em 2026

Curadoria reúne locais onde turismo, conservação ambiental e desenvolvimento social caminham juntos

São Paulo, janeiro de 2026 — A plataforma PlanetaEXO apresenta uma seleção com 15 destinos de ecoturismo no Brasil para conhecer em 2026, reunindo locais de diferentes regiões do país onde turismo, conservação ambiental e desenvolvimento social caminham de forma integrada. A curadoria destaca experiências em meio à natureza, como trilhas, travessias, observação de fauna e vivências ao ar livre.



A lista contempla destinos representativos dos principais biomas brasileiros e reforça o potencial do ecoturismo ao estimular viagens mais longas, maior conexão com o território e impacto positivo nos destinos visitados.O lançamento da seleção ocorre em um momento de crescente projeção internacional do Brasil no turismo.



Detentor de uma das maiores diversidades naturais do planeta, com biomas que moldam paisagens, culturas e modos de vida distintos, o país foi eleito Destino do Ano de 2026 pela Travel + Leisure , uma das revistas de turismo mais influentes do mundo.



Descubra os 15 destinos selecionados pelo PlanetaEXO para 2026: um guia para quem busca vivenciar o Brasil de forma genuína e integrada às comunidades locais.



1. Lençóis Maranhenses (MA)

Dunas extensas e lagoas azuis moldam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criando uma paisagem fantástica em constante transformação. Trilhas pela areia branca, mergulhos em águas cristalinas e visitas a pequenas comunidades localizadas nas cidades-base de Barreirinhas, Atins e Santo Amaro do Maranhão fazem deste um dos destinos mais fascinantes da região Nordeste.



Por visitarem

o Maior Campo de Dunas da América do Sul, os Lençóis Maranhenses contam com milhares de lagoas que se formam conforme o volume das chuvas. Caminhadas e travessias reforçam a conexão com a natureza e a dimensão do parque nacional. É um destino ideal para fotografia e passeios mais tranquilos.



2. Amazônia (AM/PA)

A maior floresta tropical do planeta é um dos principais destinos de ecoturismo do mundo graças à grandeza da fauna e da flora. Os turistas exploram a região de maneira consciente, com roteiros que abrangem trilhas ecológicas, passeios de barco e visitas a comunidades ribeirinhas, tanto no Amazonas quanto no Pará.



Por que visitar: Não há nada no mundo como a Floresta Amazônica. No Amazonas, os Parques Nacionais de Anavilhanas e do Jaú oferecem uma imersão profunda na biodiversidade do Rio Negro e Solimões. Já no Pará, o destaque fica para as águas caribenhas de Alter do Chão e o Rio Tapajós. A experiência inclui contato com animais selvagens, como botos-cor-de-rosa, além de uma abundância de árvores, plantas e flores.idade de árvores, plantas e flores.



3. Barra do Garças (MT)

Entre Cerrado, cânions e águas termais, Barra do Garças oferece uma atmosfera de importação e atrações naturais no Parque Estadual da Serra Azul. As paisagens cobertas por formações rochosas, árvores verdes e céu limpo incluem trilhas, mirantes e cachoeiras.



Por que visitar

o Destino ideal para quem precisa de tranquilidade. As cachoeiras Azul, Perdida e Samambaia, bem como a piscina natural do Santuário das Araras, são as atrações mais queridas da cidade e se tornam irresistíveis diante das altas temperaturas ao longo de todo o ano.



4. Chapada Diamantina (BA)

Com uma área de mais de 38.000 km², a região da Chapada Diamantina abriga o Parque Nacional e é dona de algumas das cachoeiras e piscinas naturais mais bonitas da Bahia, incluindo as cachoeiras Buracão, Fumaça e Fumacinha, e os poços Azul e Encantado. Também esconde o Vale do Pati, ideal para caminhadas ecológicas.



Por quem visitar

O Vale do Pati é considerado um dos melhores lugares do mundo para trekking, com trilhas que passam por rios, mirantes e cavernas. As cachoeiras do parque atraem turistas de diversos países por sua beleza e abundância.



5. Cambará do Sul (RS)

Também conhecida como Terra dos Cânions, Cambará do Sul chama atenção pelas formações rochosas milenares. Itaimbezinho e Fortaleza são os cânions mais famosos, mas o Parque Nacional de Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral contam com outras atrações imperdíveis, como a Trilha do Rio do Boi, a Cachoeira do Tigre Preto e a Pedra do Segredo.



Por que visitar

Os cânions e demais formações rochosas oferecem uma visão mais profunda da Serra Gaúcha. As atividades de ecoturismo incluem trekking, exploração de cavernas, banhos de cachoeira e contemplação da Mata Atlântica.



6. Jalapão e Serras Gerais (TO)

Jalapão e Serras Gerais formam um território de dunas douradas, vegetação inalterada, quedas d’água, dezenas de cavernas abertas para visitação e fervedouros. Uma variedade de atrações permite roteiros de viagem de até 15 dias para aproveitar ao máximo as belezas do Tocantins.

Nos fervedouros, a forte pressão da nascente subterrânea impede que os banhistas afundem na água. Foto: Divulgação

Por que visitar

O Parque Nacional do Jalapão e as Serras Gerais estão separados por um trajeto de 4 horas. Isso possibilita conhecer os dois destinos em uma viagem única, intensificando a experiência entre fervedouros, piscinas naturais, cachoeiras, rios, cânions e trilhas.



7. Chapada dos Veadeiros (GO)

A Chapada dos Veadeiros abriga paisagens espetaculares, como a Chapada Alta, o Rio Preto e o Vale da Lua. Trekkers que se aventuram pelo parque nacional têm a chance de explorar a vegetação típica do Cerrado e se refrescar nas cachoeiras. A Cachoeira dos Saltos, com quedas de até 120 m, é a mais conhecida.

Por que visitar

Trilhas, cachoeiras e ambientes vibrantes fazem da Chapada dos Veadeiros um dos melhores destinos no Centro-Oeste para caminhadas. Quem busca por imersão total pode acampar dentro do parque nacional, em meio à natureza hipnotizante de Goiás.



8. Pantanal (MT/MS)

Maior área úmida do mundo, o Pantanal se estende por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A riqueza do bioma possibilita viver diferentes experiências nos lados norte e sul, da observação de vida selvagem a passeios por terra ou água. Apesar do grande contato com a natureza, a região oferece proteção de alto padrão, que também atua na conservação do meio ambiente.



Para quem visita

O Pantanal Norte permite safáris de barco e observação de espécies emblemáticas do Brasil, como uma onça-pintada. No Pantanal Sul, os visitantes participam de caminhadas, passeios a cavalo e observação de animais.

9. Vale do Catimbau (PE)

O Vale do Catimbau revela a Caatinga em toda a sua força, com vales abertos, formações rochosas monumentais e trilhas que atravessam sítios destruídos milenares. O céu limpo e a relevância seca em harmonia com áreas verdesjantes criam um dos cenários mais singulares do Nordeste.



Por que visitar

Um dos maiores sítios saqueados do Brasil, o Parque Nacional do Catimbau conta com mais de 6 mil artes rupestres. Também é o destino indicado para os apaixonados pela astronomia. Entre setembro e dezembro, a alta visibilidade do céu permite a observação de estrelas e astros.

10. Nobres (MT)

Nobres se destacam pelos rios de água cristalina, trilhas ecológicas, cavernas, cachoeiras e piscinas naturais ricas em calcário, o que facilitam a flutuação. Uma boa parcela das atrações está localizada no distrito de Vila Bom Jardim, a 65 km de distância.



Para quem visita

Alternativa menos explorada a Bonito (MS), Nobres tem ritmo mais tranquilo e recebe uma quantidade menor de turistas. Os rios Salombra e Quebó Grande, o Mirante do Cerrado, a Lagoa das Araras e os nascentes Aquário Encantado e Refúgio das Águas são paradas quase obrigatórias.



11. Serra da Capivara (PI)

Cavernas, paredões rochosos e trilhas de diferentes níveis de dificuldade se espalham ao longo dos 130.000 hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. Por abrigar milhares de pinturas rupestres de mais de mil anos, também é muito visitado por profissionais e amantes da arqueologia.



Por que visitar

A Serra da Capivara conecta natureza e ciência, reunindo trilhas em ambiente preservado e um dos conjuntos destruídos mais relevantes das Américas, com cerca de 30 mil peças de arte rupestre. Entre passeios guiados e contemplação da natureza, os turistas também visitam o Museu da Natureza, na entrada do parque nacional.



12. Cerrado – Trijunção (GO/MG/BA)

O Cerrado oferece uma experiência inesquecível a quem visita o ponto exato em que os sotaques de Goiás, Minas Gerais e Bahia se encontram. Na divisão tríplice entre os três estados, a Pousada Trijunção, única hospedagem da região, oferece conforto aliado a atividades como caminhadas, passeios de bicicleta e avistamento de lobos-guará, essa última em parceria com o projeto Onçafari. A pousada também é pioneira na conservação do Cerrado. Reutilização de água da chuva, reciclagem e energia solar são exemplos de práticas sustentáveis.



Por que visitar

O Cerrado é o segundo maior bioma do país com mais de 1.000 espécies de animais vertebrados e 13 mil espécies na flora. Uma das melhores hospedagens do Cerrado, a Trijunção conta com acomodações confortáveis, serviços de alto padrão, experiências naturais autênticas e iniciativas de turismo regenerativo.



13. Ibitipoca (MG)

No distrito de Lima Duarte, Ibitipoca combina trilhas, cachoeiras e mirantes em uma região serrana marcada por programas de conservação, como o Ibiti, organização que une ecoturismo e exercícios de conservação. Além dos programas para proteger a fauna e a flora locais, o projeto também funciona para criar condições econômicas sustentáveis ​​para os moradores da região.



Por que visitar

O Projeto Ibiti oferece três áreas econômicas diferentes (Engenho, Village e Remoto), todos confortáveis, amplos e com vistas deslumbrantes de Ibitipoca. O roteiro de atividades inclui observação de vida selvagem, passeios de bicicleta, stand up paddle e mergulhos em piscinas naturais.



14. Abrolhos (BA)

O maior recife de corais da América do Sul fica no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia. O arquipélago de cinco ilhas apresenta ótimas condições para a observação de animais, em especial a baleia-jubarte. Praias de areia branca, mar azul e vegetação intensa impressionam qualquer um.





Por que visitar

Abrolhos é o principal destino de ecoturismo para a observação de baleias-jubarte. Apresenta ainda excelentes condições para mergulho com snorkel ou cilindro. A hospedagem em catamarãs que flutuam nas águas do parque nacional torna a experiência ainda mais autêntica.



15. Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha um luxo e ecoturismo. As experiências de alto padrão convivem com passeios pelas praias de areia branca e mergulhos para o avistamento de espécies protegidas, como o golfinho-rotador e a tartaruga-verde.



Por que visitar

Paisagens de tirar o fôlego, biodiversidade marinha, controle ambiental e exclusividade fazem de Noronha um verdadeiro paraíso. Os turistas são atraídos pela beleza dos cartões-postais do arquipélago, incluindo Praia do Sueste, Baía dos Porcos e Cacimba do Padre.



Informações fornecidas sobre cada destino, incluindo melhor época para visitar, onde ficar e como chegar, estão disponíveis no blog do PlanetaEXO .



Foto de capa: Rafting na Cachoeira da Velha no Jalapão (Crédito: Divulgação)

