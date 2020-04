Gráficos mostram o crescimento dos casos de Coronavírus em Macapá

Desde a confirmação da primeira pessoa infectada pelo novo Coronavírus (Covid-19), em 20 de março, Macapá já contabiliza 321 casos confirmados só no primeiro mês. Em todo o município, a pandemia já fez 8 vítimas fatais até o dia 18 abril.

A Prefeitura de Macapá registrou no boletim deste sábado, 18, que o número de casos suspeitos da doença na cidade já passa de 400, enquanto os confirmados totalizam 321. Porém, deste total, 870 casos foram descartados e 171 pacientes recuperados.

Para mostrar o avanço da doença na cidade e a projeção por bairro, a prefeitura trouxe um mapa que mostra a evolução diária da Covi-19 em Macapá:

Casos confirmados

O gráfico mostra que em 29 dias, o número de casos confirmados cresceu mais de 300%, saltando de um para 308, registrados até sexta-feira, 17 abril. (gráfico 1)

Neste outro mapa é possível acompanhar o total de mortes por Covid-19 e a taxa de letalidade da doença em apenas 21 dias. (gráfico 02)

Macapá é a cidade do estado do Amapá com o maior número de casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de contaminação também em 29 dias é de 61,19. (gráfico 3)

Este outro gráfico faz um acompanhamento da curva de casos confirmados e a evolução dos casos em análise. Este, por sua vez, chegou no dia 12 de abril com 626 casos aguardando resultados. (gráfico 4)

Dos 308 casos confirmados até sexta-feira (17/04), 274 estão na zona urbana de Macapá. Um desses bairros chegou a registrar 36 casos. No Jardim Marco Zero, na zona sul da capital, foram registrados 14 casos; seguido do Centro com 12 casos; Buritizal, Santa Rita e Cabralzinho com 11; e Pacoval e Brasil Novo com 10. (gráfico 5)

O maior índice de crescimento foi registrado entre os dias 10 e 17 de abril, quando o número de casos confirmados saltou de 146 para 308, bem mais que o dobro. O crescimento na curva de casos confirmados começou, de fato, a partir do dia 10 de abril.

Todos os casos estão sendo acompanhados pela Prefeitura de Macapá. Ficar em casa é a melhor prevenção.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Kelly Pantoja

