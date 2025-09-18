Jovem Descolado inicia edição 2025 com 500 jovens em Macapá, Santana e Mazagão

Programa de formação empreendedora integra quatro eixos e aproxima participantes do mercado de trabalho

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) deu início, nesta segunda-feira (15), à edição 2025 do Jovem Descolado, programa de educação empreendedora que prepara jovens para o mercado de trabalho e para abrir o próprio negócio. A iniciativa ocorre em Macapá, Santana e Mazagão, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite. Na capital, as turmas estão distribuídas nas salas 2, 3 e 4 da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), além das escolas estaduais Mário Quirino e Antônio Munhoz Lopes.

De acordo com o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, a meta deste ano é superar o público de 2024. “Ano passado atendemos 450 jovens e já temos mais de 500 participantes inscritos. Em Macapá, além da UEE, as turmas atendem a comunidade do Macapaba, por meio da Escola Antônio Munhoz Lopes; em Santana, as aulas acontecem na Regional do Sebrae, na Escola Madre Tereza, Escola Bi Trindade e Escola GPC; já em Mazagão, a programação é realizada no Sesc. Estamos ampliando nossa presença e impacto”, destacou o gerente, Maikon Richardson.

Metodologia

A edição 2025 conta com 19 turmas, distribuídas entre os três municípios. A capacitação segue até 14 de novembro e é estruturada em quatro eixos: desenvolvimento de características empreendedoras; competências socioemocionais; identificação de oportunidades e planejamento; e competências para o mercado. Ao todo, a carga horária é de 120 horas, complementada com atividades extras, como aula prática no Museu Sacaca, prevista para outubro; e o Balcão de Oportunidades, em novembro, que conecta empresas a jovens em busca do primeiro emprego.

Transformação

Para a secretária de estado da Juventude, Priscila Magno, o Jovem Descolado tem se consolidado como um projeto que muda realidades. “Já estamos no terceiro ano dessa parceria com o Sebrae, e o que vemos são relatos de transformação. Jovens que melhoraram sua comunicação, conquistaram empregos ou decidiram empreender. É um projeto feito com muito carinho para a juventude, porque enxerga o jovem como um todo e oferece suporte não só técnico, mas também psicológico e social. Quem permanecer até o fim vai colher resultados para a vida inteira”, ressaltou a secretária, Priscila Magno.

Oportunidades

Para os jovens interessados em empreender, o programa oferece orientação sobre o Minha Primeira Empresa, que possibilita iniciar negócios com investimentos a partir de cinquenta reais. Segundo a consultora de operações do programa, Rosilene Cordeiro, o projeto vai além da capacitação.

“Além da formação em quatro módulos, o programa oferece a formatura, o Balcão de Oportunidades e o painel de negócios, onde os participantes podem desenvolver ideias que exigem investimento inicial a partir de cinquenta reais. Este ano, os jovens também terão acesso ao edital minha Primeira Empresa da agência Amapá para abrir o próprio negócio logo após a conclusão”, finalizou a consultora, Rosilene Cordeiro.

Realização

O Projeto Jovem Descolado é uma iniciativa do Sebrae em parceria com Governo do Estado do Amapá (GEA), e Secretaria da Juventude (Sejuv).

Serviço:

