Vacinação itinerante contra Covid-19 percorre bairros Congós e Marabaixo no primeiro dia de ação

De 8 a 13 de novembro os bairros atendidos serão Jardim I, Pacoval, Buritizal, Centro e Conjunto Macapaba.Iniciou neste sábado (6) a varredura vacinal contra covid-19 nos bairros da capital. Congós e Marabaixo foram os locais atendidos neste primeiro dia da ação itinerante.

Durante o mutirão foram ofertados 1°, 2° e 3°dose do imunizante Pfizer para todos os públicos na faixa etária de recebimento da vacinação. A estratégia executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deve alcançar também o público de acamados e retardatários que não tomaram nenhuma dose da vacina.

“Precisamos fechar o ciclo de imunização. Cerca de 150 mil pessoas não compareceram para recebimento da segunda dose do imunizante, através desta busca vamos alcançar parte deste público”, destacou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

Nesta semana, de 8 a 13 de novembro, os bairros atendidos serão Jardim I, Pacoval, Buritizal, área comercial do centro da cidades e o Conjunto Macapaba.

A vacinação ocorrerá no mesmo horário de atendimento dos pontos de imunização dos drives-thru: de 9h às 15h, que, em paralelo, segue normalmente de segunda a sábado. O imunizante utilizado na vacinação itinerante é o Pfizer.

“Como estamos trabalhando na busca ativa nas residências, o ideal é utilizar esse imunizante, pois temos o público de acamados que só pode ser vacinado com esta dose, assim como os adolescentes”, explicou Kleverton.

Alteração



Desde quinta-feira (4) a Prefeitura reduziu o período de recebimento da 2ª dose de Pfizer para 21 dias.

Varredura Cadastral nos bairros



Em outra frente, equipes do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) realizam, no decorrer da semana, a busca ativa para cadastro de serviços de saúde, composta por médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários que trabalham com a prevenção domiciliar. A busca cadastral acontece de segunda a sexta-feira e irá percorrer todos os bairros da capital durante o mês de novembro.

Ana Cleide Torres Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado