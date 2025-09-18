Oficina de carpintaria naval busca manter viva a tradição de construções de embarcações artesanais no Amapá

Projeto foi contemplado em edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e ocorre até 19 de setembro, na zona sul de Macapá

O construtor naval, Lucivaldo Cunha, em parceria com sua filha, a artista visual Fabiana Melo, está realizando uma oficina de Carpintaria Naval, dentro do projeto Convés, contemplado em edital pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A formação iniciou nesta terça-feira (16), e segue até a sexta-feira (19), na Primeira Avenida da Universidade, nº 432, zona sul de Macapá.

A iniciativa visa preservar essa tradição dos carpinteiros navais, que constroem barcos de forma artesanal, além de difundir e fortalecer a mão de obra dessas pessoas, nessa profissão cada vez mais rara, mesmo à beira do majestoso Rio Amazonas.

De acordo com a artista Fabiana Melo, o objetivo central do projeto é manter viva a cultura ribeirinha e amapaense, que depende diretamente das águas para existir e resistir.

Ficha técnica:

Lucivaldo Cunha, carpinteiro naval e instrutor da oficina;

Fabiana Melo, artista visual e produtora geral do projeto;

Coordenação adjunta: Maria Rosana e Juliane Costa

Coordenação e comunicação: Luciano Melo

Fotos: Expofavela e Josimar Nascimento

Projeto Convés foi aprovado em edital 003 do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), também marcou presença na Expofavela 2025, como expositor, apresentando um trabalho de miniaturas de rabetas, canoas e outras embarcações tradicionais.

Serviço:

Oficina de carpintaria naval

Data: de 16 a 19 de setembro

Hora: 14h

Endereço: Primeira Avenida da Universidade, nº 432, bairro Univesridade – Macapá/AP

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

