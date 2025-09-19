MP-AP avança em articulação para apoio à casa de idosos em Santana

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania e Saúde de Santana, realizou nesta quarta-feira (17), uma reunião ampliada com representantes de secretarias do Governo do Estado e da Associação Casa Padre Luigi Brusadelli, entidade dedicada ao acolhimento de idosos no município. O encontro, conduzido pela promotora de justiça Gisa Veiga, teve como objetivo discutir apoio financeiro para a manutenção das atividades e a reforma da estrutura do abrigo, que atualmente enfrenta problemas físicos e funcionais.

A equipe do Governo do Estado, formada por representantes das secretarias de Saúde (Sesa), Assistência Social (Seas), Infraestrutura (Seinf), Planejamento (Seplan), Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado (PGR) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM), apresentou propostas para enfrentar os problemas identificados na última reunião promovida pelo MP-AP, em agosto. Ficou definido que serão realizadas visitas técnicas para avaliar a estrutura do abrigo e, até o final deste ano, será apresentado o projeto de reforma, além da inclusão da Casa Padre Luigi Brusadelli no planejamento orçamentário de 2026, contemplando ações de fomento e melhorias estruturais.

Também foram estabelecidas medidas emergenciais, como a cessão de profissionais da saúde para atendimento e cuidados aos idosos, bem como a inserção do abrigo em programas assistenciais, incluindo a doação de cestas básicas, kits de higiene, vale-gás social, entre outros benefícios. “Por meio dessa integração promovida pelo Ministério Público, conseguimos avançar nas tratativas para ampliar o apoio que o Governo do Estado oferece à Casa Abrigo”, destacou o secretário de Estado da Assistência Social, Hugo Paranhos.

A Associação Casa Padre Luigi Brusadelli é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua há mais de 30 anos no município de Santana. Atualmente, a instituição acolhe 47 idosos e se mantém com doações e benefícios previdenciários dos acolhidos. “A Casa enfrenta dificuldades por se manter com recursos próprios e chegamos ao ponto de pedir apoio ao Ministério Público para intermediar, junto ao Governo do Estado, alternativas para sanar os problemas estruturais e financeiros enfrentados pela entidade”, explicou o presidente da associação, Jocinaldo Borges.

A promotora de justiça Gisa Veiga, que coordenou a reunião, estabeleceu prazos para a implementação das medidas propostas. “Esta reunião foi fundamental para alinhar o apoio das secretarias à Casa Abrigo Padre Luigi, dada a relevância da instituição para o município de Santana”, ressaltou Gisa Veiga.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Jésseca Rabelo

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

