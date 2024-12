Procon Amapá inicia atend imento itinerante com foco nas compras natalinas

Com a proximidade do Natal, período em que o consumo aumenta, o Instituto de Defesa do Consumidor no Amapá (Procon-AP) inicia os atendimentos itinerantes. Na sexta, 20, e sábado, 21, a ação será na praça da Rodovia do Curiaú, na Zona Norte de Macapá, e na segunda-feira, 23, as equipes estarão na Alameda Francisc o Serrano, no centro comercial.

Durante a ação, os consumidores poderão abrir reclamações, denúncias e receber orientações jurídicas. A iniciativa é coordenada pelos setores de Atendimento e Cartório, Assessoria Jurídica e Fiscalização.

O atendimento itinerante é a 6ª etapa da Operação “Fim de Ano” do Procon-AP, que iniciou em novembro com palestras educativas, lançamento de cartilha e fiscalizações nos segmentos mais procurados neste período.

Local: Praça da Rodovia do Curiaú

Data: 20/12/2024 às 8h0

Endereço: Rodovia do Curiaú, na Zona Norte de Macapá.

