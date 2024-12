Mestrado Profissional em Estudo de Cultura e Política publica dois editais para seleção de novos alunos para turma 2025

Aos interessados, as inscrições vão até 17 de janeiro de 2025.



Estão abertas as inscrições para os processos seletivos do Mestrado Profissional em Estudo de Cultura e Política (PPCult), da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Interessados podem se inscrever até 17 de janeiro de 2025, por meio do site https://www2.unifap.br/ppcult/. Não será necessário pagar taxa de inscrição.

No último dia 13, o PPCult publicou dois editais de seleção: o edital 03/2024 que oferta 15 vagas, sendo 11 vagas para ampla concorrência e 4 destinadas para pessoas indígenas, quilombolas, negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência (PCD).

Já o edital 04/2024 disponibiliza 5 vagas supranumericas, divididas da seguinte forma: 1 vaga para pessoa indígena e as outras 4 para pessoas quilombolas, pessoa trans (transexual/transgênero/travesti), populações do campo, pessoa em situação de deslocamento forçado/migrantes internacionais.

Para se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) deve possuir diploma ou certificado de nível superior. A seleção para ambos os editais está distribuída em duas linhas de pesquisa: 1) Práticas, Produtos e Processos Culturais e 2) Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais.

O processo terá quatro etapas avaliativas: Pré-projeto de pesquisa, o qual deverá ter de 10 a 15 laudas; Memorial descritivo, com no mínimo 5 e no máximo 10 laudas, seguindo os critérios de avaliação do Anexo F do edital de seleção; Entrevista, que ocorrerá presencialmente no período de 3 a 7 de fevereiro de 2025; e Análise curricular, que será a avaliação do currículo lattes. O resultado final será divulgado no dia 15 de fevereiro de 2025.

O que é o PPCult

O Programa de Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política dedica-se ao

estudo das práticas e processos socioculturais no contexto da região amazônica, em sua interação com os contextos locais e globais, especialmente a dimensão simbólica que permeia a constituição de práticas e processos inerentes a fenômenos sociais característicos da região.

As aulas do PPCult serão na modalidade presencial, na área de concentração “Estudos Interdisciplinares em Cultura na Amazônia”, abarcando as linhas de pesquisa “Práticas, Produtos e Processos Culturais” e “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais”.

Saiba mais sobre o curso em https://www2.unifap.br/ppcult/.

Serviço

Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política (PPCult)

Inscrições gratuitas até 17 de janeiro de 2025, no site https://www2.unifap.br/ppcult/. 15 vagas mais 5 vagas supranuméricas. Público-alvo: pessoas com diploma ou certificado de nível superior. Editais de seleção estão disponíveis no site https://www2.unifap.br/ppcult/.

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

