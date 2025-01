Professor de Filosofia da Universidade de Harvard debate a importância de pensar a história durante encontro na Ueap

Evento foi o primeiro da ‘Conversa Filosófica’, programação que pretende discutir a Filosofia no estado.

Com a presença internacional do renomado professor Dr. Aviezer Tucker, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi realizado, nesta segunda-feira, 20, no auditório central do Campus I, da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), em Macapá, a primeira edição do evento “Conversa Filosófica”. O pesquisador americano debateu a importância de pensar a História nos dias de hoje e a relação dessa área do conhecimento com a Filosofia.

O evento, organizado pelo colegiado do curso de Filosofia da instituição do Amapá, que reuniu um grande número de professores e acadêmicos, abordou, através da palestra do Dr. Tucker, diversos conceitos sobre Filosofia da História, e como diferentes correntes políticas os interpretam, como no fenômeno do “populismo”, que segundo o autor, está em ascensão no mundo contemporâneo.

Em sua primeira vez no Amapá e na Amazônia, o professor norte-americano revelou estar muito lisonjeado com o convite e surpreso com o interesse da população em sua apresentação. “Essa é umas das maiores audiências em que tive oportunidade de palestrar, me senti até um pouco como uma celebridade de Hollywood”, brincou o professor.

Aviezer Tucker é pesquisador associado ao Davis Center de Estudos Russos e Euroasiáticos da Universidade de Harvard, e também diretor do Centro de Filosofia da História da Universidade de Ostrava, na República Tcheca. O pesquisador tem livros publicados sobre o tema abordado no encontro e também com grande contribuição à Filosofia Política.

Com tradução e mediação do professor da Ueap, Alexander Maar, o filósofo levantou questões sobre a inevitabilidade e o contingenciamento na História. Inspirado nas ideias de outro importante pensador da filosofia, George Santayana, o professor concluiu sua palestra refletindo: “aqueles que não se lembram do seu passado, estão condenados a repeti-lo”.

Para a estudante Maria Beatriz, a “Conversa Filosófica” trouxe uma oportunidade única de poder dialogar com um pensador membro de instituições de prestígio mundial e que pôde agregar ainda mais para sua formação.

“É muito importante para nós estreitarmos os laços com outras universidades, com outras perspectivas, porque filosofia é isso, é a busca constante pelo conhecimento”, disse a aluna.

Conversa Filosófica

A ideia do colegiado de Filosofia da Ueap é seguir convidando outros pesquisadores e importantes nomes da área, que vão poder trazer suas ideias ao longo dos encontros. Além da Conversa Filosófica, estão programados outros eventos com mesas redondas e apresentações de artigos de alunos, para seguir fomentando a Filosofia no Amapá.

“Importante trazer questões pertinentes, que fazem pensar e instigam o pensamento crítico. Tivemos no evento de hoje tanto os nossos alunos como membros da comunidade externa, estamos muito contentes, muito felizes com o resultado. Esperamos que seja o primeiro de muitos e obrigado a todos que prestigiaram o evento”, declarou o professor da Ueap e membro da organização da iniciativa, Alexander Maar.

