Ueap divulga lista de aprovados no Processo Seletivo 2024

O certame é o mais concorrido dos últimos cinco anos e oferta 760 vagas distribuídas entre 18 cursos de graduação.

Por: Cristiane Nascimento

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) divulgou nesta quinta-feira, 7, a lista preliminar dos aprovados no Processo Seletivo (PS) 2024. O certame foi o mais concorrido dos últimos cinco anos, com número de inscritos ultrapassando 3 mil pessoas apenas para a primeira turma de Direito da instituição.

O Processo Seletivo 2024 oferta 760 vagas distribuídas entre 18 cursos de graduação. Neste momento, foram 729 aprovados. A lista de habilitados para o curso de licenciatura em Música está prevista para ser divulgada em 20 de março.

CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS

A lista também está disponível no mural do Campus Macapá, na Avenida Presidente Vargas. Os candidatos têm até sábado, 9, para a interposição de recurso. A homologação final do resultado está prevista para o dia 20 de março.

“Nós estamos muito felizes e prontos para receber a nossa comunidade acadêmica, que foi ampliada. Esse processo seletivo representa um marco histórico para a universidade que, pela primeira vez, veicula como o vestibular mais concorrido do estado”, frisou a vice-reitora da Ueap, Marcela Videira.

O processo seletivo 2024 aceitou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das provas de 2022 e 2023. O candidato também teve a opção de escolher entre os cursos do campus I, em Macapá, e do campus Território dos Lagos, localizado no município de Amapá. O início das aulas está previsto para o dia 15 de abril.



Confira os cursos da Ueap:



• Engenharia Ambiental;

• Engenharia Florestal;

• Engenharia de Pesca;

• Engenharia Química;

• Engenharia de Produção;

• Bacharel em Direito;

• Licenciatura em Ciências Naturais;

• Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa;

• Licenciatura em Letras – Língua Inglesa;

• Licenciatura em Letras – Língua Espanhola;

• Licenciatura em Letras – Língua Francesa;

• Licenciatura em Filosofia;

• Licenciatura em Pedagogia;

• Licenciatura em Música;

• Licenciatura em Matemática;

• Licenciatura em Química;

• Tecnologia em Design;

• Engenharia Agronômica.

Chamada pública



Havendo sobra de vagas previstas no edital, novos candidatos classificados serão convocados em chamada pública, desde que estejam concorrendo para o mesmo curso, conforme a ordem de classificação e tipo de vaga.

Foto: Luan Rodrigues/GEA

Legenda: A universidade abre o prazo de até sábado, 9, para a interposição de recurso

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

