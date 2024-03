Foi dada a largada para o Desafio Juntos Mais Fortes e colaboradores começam a disputa

O lançamento do projeto que promete mudar a vida de 16 amapaenses que buscam mais qualidade de vida aconteceu no sábado (9), em Macapá.

A corrida pela qualidade de vida de um time de amapaenses dispostos a mudar seus hábitos começou no sábado (09/03), com o lançamento do Desafio Juntos Somos Mais Fortes, promovido pelo grupo de empresas Tratalix, Logam, Kimcall e Limpex, que atua com serviços de saúde e meio ambiente no Amapá. Os participantes são colaboradores, voluntários, que receberão gratuitamente orientação física e nutricional durante 90 dias, em uma disputa saudável por recompensas preparadas pela coordenação do projeto.

Durante o evento foram apresentados os 16 participantes do desafio e a dinâmica de acompanhamento de suas rotinas nas semanas do projeto. As equipes disputam entre si, mas a avaliação de performance será individual, de acordo com os resultados obtidos por cada um, dentro de sua especificidade.

Para isso, o time formado pelo nutricionista Amarildo Júnior, pela personal Renata Pedroso e pela empresária Aline Moutinho, da Semente do Bem, fará um acompanhamento personalizado de todo o processo. A Clínica Bethesda cuidará dos exames clínicos dos grupos antes e depois do projeto.

A diretoria das empresas esteve presente no lançamento e motivou os colaboradores a buscarem sempre a saúde em primeiro lugar, esse é o prêmio garantido. “Todos nós temos rotinas aceleradas de vida e nem sempre conseguimos sozinhos priorizar a busca por qualidade de vida. Estamos juntos para dizer que é possível, este desafio é sobre motivação, superação e inspiração”, ressalta Alesson Cavalcante, da diretoria da empresa Logam.

Para o diretor da empresa Tratalix, Alan Cavalcante, este é um momento de priorizar o maior bem que é a saúde: “trouxemos os melhores profissionais para ajudar nossos desafiados a passarem por essa experiência com mais saúde e qualidade em suas vidas cotidianas. Cuidamos assim de quem cuida dos amapaenses todos os dias nas mais variadas funções, esse é o nosso prêmio como empresa”, destacou.

Premiação

Além das avaliações e orientações nutricionais/físicas gratuitas que serão realizadas pela equipe multiprofissional que compõe o desafio, os colaboradores que mostrarem maior empenho e resultado ao fim dos noventa dias serão premiados com R$1.500, R$1000, $500 e R$250 nos primeiros quatro lugares, respectivamente.

“Nós motivamos nossos times a vencerem, de forma saudável, com espírito de equipe, e é muito bom ver que os participantes desse desafio abraçaram a iniciativa como o início de uma verdadeira mudança de vida. Ficamos felizes em fazer parte desse processo”, afirmou Kinovak Tourinho, da diretoria da empresa Kimcall.

“Fortes, somos mais fortes juntos. Esse é o conceito do desafio, mas também é a forma que conduzimos a caminhada ao lado dos nossos colaboradores. Por isso é tão especial esse momento e sei que vamos colher frutos de vidas mais saudáveis ao fim deste projeto. Nossa diretoria está aqui para incentivar, apoiar e abraçar esta causa”, disse Alexander Cavalcante, diretor da empresa Limpex.

Verde Podcast

Durante as semanas em que a disputa se desenvolverá, entrevistas e dicas de saúde e bem-estar serão compartilhadas por profissionais renomados que são parceiros da iniciativa no ‘Verde Podcast’ (@verdepodcast_AP), um programa semanal transmitido aos sábados, às 15h, pelo grupo com foco em temas amazônicos. Além dos resumos semanais no Verde Podcast, os passos e a evolução dos participantes estarão disponíveis pelo Instagram @desafio_JSMF e no hotsite www.verdepodcast.com.br/desafiojsmf.

Sobre o Grupo

As quatro empresas envolvidas neste projeto atuam no Amapá com diversas frentes de trabalho focadas na prestação de serviços de saúde e meio ambiente. O grupo busca constantemente criar e fortalecer projetos que favoreçam o desenvolvimento do povo amapaense, seja na cultura, nos esportes ou no cotidiano de suas empresas.

