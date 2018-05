Feira Cinco estreia com programação gratuita no Centro de Manaus

Shows musicais, danças, oficinas e palestras fazem parte da programação da 1ª Feira Cinco, que ocorre no dia 5 de maio, das 14h às 21h, no Teatro Chaminé, localizado no Centro. Com o slogan “Valorize quem faz”, o evento tem a proposta de divulgar e ampliar o mercado da economia criativa em Manaus. A entrada será gratuita.

O público poderá transitar entre mais de 20 expositores de artesanato e gastronomia, além de participar de diversas atividades. A feira terá estrutura para receber toda a família, com espaço kids para a diversão das crianças.

O evento é coordenado por acadêmicos da terceira turma de Especialização em Gestão e Produção de Eventos da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), em parceria com a instituição.

“Idealizamos a feira com o objetivo de gerar alternativas ao modelo vigente de economia, incentivar a geração de networking entre diferentes áreas, unindo grupos criativos diversos e promovendo talentos individuais”, explica a acadêmica e membro da comissão organizadora, Fabíola Monteiro.

Entre os palestrantes confirmados, está a coach e especialista em finanças, Ellen Lindoso, que ministrará a palestra “Educação Financeira”; a diretora de produção da empresa Iaí Promoções, Inês Daou, com o tema “Produção Cultural e Empreendedorismo”; e o empreendedor Daniel Goettenauer, que falará sobre a “Jornada do Empreendedor Digital”.

Já as oficinas abordarão temas como a elaboração de pratos saudáveis sem glúten e sem lactose, a utilização de cervejas na cozinha e o preparo de geleias fitness. As inscrições são gratuitas e serão realizadas na hora, com limite de 30 vagas para cada palestra ou oficina. Os participantes receberão certificado de 10 horas complementares.

A programação musical terá início às 18h, com show da banda Berserkers Viking Riders. Às 19h, Marcelo Nakamura se apresenta com voz e violão e, das 20h às 21h, o Trio Matrinxã encerra o evento.