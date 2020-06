Amapá tem 11.107 casos confirmados, 9.944 em análise laboratorial, 4.859 pessoas recuperadas e 247 óbitos.

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 3 , o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 11.107 casos confirmados e 9.944 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 10.134 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 596 novos casos confirmados, sendo 93 em Macapá, 39 em Santana, 80 em Laranjal do Jari, 37 em Mazagão, 160 em Oiapoque, 69 em Pedra Branca, 14 em Porto Grande, 4 Serra do Navio, 1 Vitória do Jari, 14 Itaubal, 13 Amapá, 5 Ferreira Gomes, 29 em Cutias do Araguari, 30 em Calçoene e 8 em Pracuúba.

A atualização inclui também 10 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Eles ocorreram de 4 de maio a 2 de junho e estavam sob investigação.

Santana: 1 óbito. Mulher de 42 anos, renal crônica e hipertensa, falecida no Centro Covid-3;

1 óbito. Mulher de 42 anos, renal crônica e hipertensa, falecida no Centro Covid-3; Macapá: 9 óbitos. Quatro deles ocorreram em um hospital particular, sendo: um homem de 58 anos, hipertenso; e três mulheres – uma de 56 anos, diabética; uma de 61 anos, diabética e hipertensa; e outra de 71 anos, hipertensa.Ainda na capital, outros dois óbitos ocorreram no Hospital de Emergências (HE), ambos sem comorbidade declarada, sendo uma mulher de 57 anos e um homem de 65.Um homem de 79 anos, sem comorbidade declarada, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul. Outros dois óbitos ocorreram na Unidade Básica de Saúde (UBS) Álvaro Corrêa, sendo um homem de 69 anos, sem comorbidade declarada, e uma mulher de 81 anos, hipertensa e diabética.

Assim, o Amapá chega a 247 mortes em 16 municípios. (Macapá 149 / Santana 28/ Laranjal do Jari 35/ Mazagão 3/ Oiapoque 6/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 2/ Vitória do Jari 7/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 1/ Pracuúba 1).

Entre os recuperados, estão 4.859 pessoas. (Macapá 2.811/ Santana 339/ Laranjal do Jari 964/ Mazagão 75/ Oiapoque 205/ Pedra Branca 31/ Porto Grande 63/ Serra do Navio 101/ Vitória do Jari 51/ Itaubal 16/ Tartarugalzinho 63/ Amapá 27/ Ferreira Gomes 56/ Cutias do Araguari 36/ Calçoene 18/ Pracuúba 3).

Dos 11.107 casos confirmados:

Macapá: 5.337

Santana: 1.186

Laranjal do Jari: 1.701

Mazagão: 347

Oiapoque: 517

Pedra Branca: 678

Porto Grande: 208

Serra do Navio: 243

Vitória do Jari: 181

Itaubal: 77

Tartarugalzinho: 99

Amapá: 117

Ferreira Gomes: 115

Cutias do Araguari: 159

Calçoene: 126

Pracuúba: 16

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.581, sendo:

Macapá: 2.492

Santana: 1.761

Laranjal do Jari: 1.445

Mazagão: 424

Oiapoque: 379

Pedra Branca do Amapari: 107

Porto Grande: 407

Serra do Navio: 50

Vitória do Jari: 505

Itaubal: 31

Tartarugalzinho: 262

Amapá: 101

Ferreira Gomes: 107

Cutias do Araguari: 324

Calçoene: 146

Pracuúba: 40

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é 314 de pacientes, sendo 171 casos confirmados e 143 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 109 estão no sistema público (35 em leito de UTI / 74 em leito clínico) e 62 estão na rede particular (42 em leito de UTI /20 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 45 estão no sistema público (0 em leito de UTI /45 em leito clínico), e 98 estão na rede particular (0 em leito de UTI / 98 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 5.830

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Curtir isso: Curtir Carregando...