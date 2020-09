Copa do Brasil: dois jogos definem primeiros classificados às oitavas

A terça terá duelos entre América-MG e Ponte Preta, e Juventude e CRB



América-MG e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da Quarta Fase da Copa do Brasil. Como a primeira partida terminou em 1 a 1, quem vencer assegura vaga nas oitavas de final. Caso ocorra um novo empate, avança a equipe com melhor desempenho na cobrança de pênaltis.

Na Série B, os dois clubes concorrem na parte de cima da tabela. A Macaca é a terceira colocada, com 18 pontos, enquanto o Coelho é o quinto, com 17.

No primeiro jogo da noite, às 19h, o Juventude entra em campo para encarar o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS), os gaúchos prosseguem na competição mesmo se perderem por um gol de diferença. Para os alagoanos continuarem sonhando com o título, terão de vencer por três gols de diferença. Se o Galo da Pajuçara ganhar por uma vantagem de dois gols, a classificação às oitavas será definida em disputa de pênaltis.

Os dois clubes também disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, e três pontos os separam na tabela. O Juventude é o sétimo colocado, com 16 pontos, e o CRB é o décimo, com 13. A equipe nordestina segue confiante na reviravolta, pois conta com artilheiro da segunda divisão, o atacante Léo Gamalho, com sete gols marcados. Na copa do Brasil, o jogador também vem mostrando serviço: é o vice-artilheiro, tendo balançado cinco vezes a rede dos adversários. Gamalho fica atrás apenas de Nenê, do Fluminense, com seis gols.

Veja também:

Serviços de audiolivros em crescimento: veja como aproveitar ao máximo sua assinatura

Momento Espírita: Sinal dos céus

Vagas de emprego do Sine para 22 de setembro em Macapá

Além da classificação à próxima fase, o clube receberá da CBF a premiação de R$ 2,6 milhões.

Embates de quarta-feira (23)

A Quarta Fase terá clássico carioca amanhã (23): Vasco e Botafogo se enfrentam às 21h30, em São Januário. Os alvinegros derrotaram os cruzmaltinos por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Em caso de empate nesta quarta (23), o Botafogo comandado pelo técnico Paulo Autuori se classifica às oitavas. Já para os vascaínos prosseguirem, terão de vencer por uma vantagem de dois gols. Se ganhar pelo placar mínimo, ao fim dos 90 minutos de jogo, haverá disputa de pênaltis.

O clássico Vasco e Botafogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional a partir das 21h. Acompanhe abaixo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Mauricio Costa.

Brusque e Ceará também entram campo às 21h30 no Castelão, em Fortaleza (CE). No primeiro jogo, o Vozão derrotou os vice-campeões catarinense por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, na cidade Brusque (SC). Desta forma, o Bruscão precisa de uma vitória por três gols de diferença para seguir na Copa do Brasil. Se vencer apenas por dois gols de vantagem, avança quem cobrar melhor os pênaltis. Já os cearenses poderão perder por um gol de diferença que mesmo assim chegam às oitavas.

Quinta-feira (24)

O Atlético-GO vai receber o Fluminense, no estádio Olímpico, em Goiânia, às 20h. O Tricolor leva vantagem após vencer em casa, no Maracanã, por 1 a 0. O empate já é o suficiente para os cariocas eliminarem o Dragão. Por outro lado, os goianos precisam vencer por dois gols de diferença. Se a vitória for pelo placar mínimo, Tricolores e Rubro-Negros definem a classificação na disputa de pênaltis.

Confira AQUI a tabela de classificação da Copa do Brasil.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...