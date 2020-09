Serviços de audiolivros em crescimento: veja como aproveitar ao máximo sua assinatura

As tecnologias modernas revolucionaram a forma como os consumidores consomem conteúdo em diversos segmentos. No mercado de audiolivros não é diferente e as diversas facilidades proporcionadas têm feito com que os serviços de audiolivros não parem de crescer no Brasil.

Serviços podem ser acessados por smartphones e proporcionam diversas funcionalidades

Um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento dos diversos serviços de audiolivros no Brasil é o fato de que qualquer um deles pode ser acessado diretamente através de um smartphone.

Segundo dados de 2019 da Fundação Getúlio Vargas já são mais de 230 milhões de aparelhos em circulação no país e mais de um smartphone por habitante – o que significa que há uma base enorme de clientes em potencial.

Inclusive, uma boa parcela deles já começou a ser alcançada e os números são muito promissores. De acordo com uma pesquisa recente divulgada pela Auti Books, uma das principais empresas em atuação no Brasil, uma parcela significativa dos seus usuários (42,6%) possui entre 25 e 34 anos e mais de 70% do total acessa os audiolivros de forma exclusiva pelo celular.

É fácil entender o apelo dos audiolivros nos smartphones e a sinergia entre o aparelho e as assinaturas apresenta inúmeras facilidades que facilitam a vida dos usuários.

A mais simples e conhecida por todos é o fato de que as assinaturas permitem acessar as obras a qualquer hora do dia em que o usuário esteja com o aparelho, mas existem muitas outras que elevam a experiência para outro nível e permitem que os usuários aproveitem ao máximo suas assinaturas.

Outra função menos conhecida que é oferecida por diversas plataformas é a possibilidade de avaliar os audiolivros que são escutados, uma prática que funciona de forma similar ao algoritmo de recomendações da Netflix e é essencial para receber as melhores indicações possíveis do serviço de audiolivro.

Além disso, as diversas avaliações do público, que dependendo do serviço variam de simples estrelas até resenhas completas, servem para ajudar outros usuários a decidirem se vão gostar de um audiolivro ou não e até mesmo auxiliar ouvintes a darem uma chance a obras pouco conhecidas.

No momento essas são as principais funcionalidades, mas assim como aplicativos de comunicação como o WhatsApp, que sempre recebem novas atualizações, o número de funções deve aumentar ainda mais no futuro.

Diferentes modelos de assinatura aumentam leque de opções

Hoje, existem dois modelos de assinaturas no mercado de audiolivros. A primeira, que é utilizada por empresas como a Audible e a já mencionada Auti Books, consiste em um modelo misto, no qual a assinatura mensal do usuário permite que ele escolha um ou dois audiolivros dependendo do pacote escolhido e tenha a possibilidade de comprar outros de forma avulsa caso deseje.

Já a segunda, utilizada por companhias como Ubook, Storytel e Tocalivros, consiste em uma assinatura similar a Netflix e outros serviços de streaming na qual o usuário paga um valor mensal e tem acesso a um catálogo de livros.

É possível encontrar pela internet diversas amostras gratuitas de audiolivros, mas abaixo estão algumas recomendações para as principais plataformas para que seja possível aproveitar ao máximo a assinatura.

A Audible é uma das plataformas com o maior número de títulos disponíveis, mas existem algumas obras que chamaram a atenção dos assinantes e conquistaram diversos prêmios. Nesse sentido, poucas contam com mais destaque que “Orgulho e Preconceito”.

Narrada de forma brilhante pela atriz Rosamund Pike, a famosa obra-prima da autora britânica Jane Austen utiliza diversos jogos de cassino e outros meios sutis para desenvolver seus personagens e revelar seus principais traços de caráter, o que proporciona uma das experiências mais únicas e incríveis que qualquer ouvinte pode ter.

Outras obras da subsidiária da Amazon que merecem ser conferidas por todos os usuários são as da clássica série de fantasia medieval “O Senhor dos Anéis”, cuja trilogia principal e “O Hobbit” contam com narração de Rob Inglis, o “Simarilhão” é narrado por Martin Shaw e o romance “Filhos de Húrin”, que conta com a voz inigualável de Sir Christopher Lee, que viveu o mago Saruman na adaptação dos cinemas.

A Auti Books, que foi criada pela união das editoras Record, Sextante e Intrínseca, também conta com um catálogo repleto de obras valiosas. Narrado por Jefferson Schroeder, o clássico da ficção-científica “O guia do mochileiro das galáxias” é uma das melhores opções disponíveis.

Outras obras que têm conquistado os usuários são as atemporais “Revolução dos Bichos” e “1984” de George Orwell. Ambas contam com narração de Paulo Vinicius Justo Fernandes e permitem que o ouvinte aprecie duas das melhores distopias já escritas de forma única.

“Narração de celebridades como Rosamund Pike proporciona experiências únicas ao ouvinte e é um dos maiores atrativos de audiolivros”

A Ubook, uma das pioneiras no mercado de audiolivros nacionais, conta com mais de 20 mil obras e lança cerca de 50 audiolivros em português por mês, o que torna difícil recomendar apenas um ou dois títulos.

Ainda assim, livros modernos como “Mulheres incríveis: heroínas e guerreiras que marcaram história” escrito pela autora Becca Anderson e com narração de uma equipe que conta com Aline Macedo, Beth Goulart e outras mulheres, assim como clássicos como “Um Estudo em Vermelho”, de Sir Arthur Conan Doyle e narração de Emílio Orciollo Netto, podem ser considerados imperdíveis pelos assinantes.

Para completar, a sueca Storytel, que possui uma das melhores seções de “recomendações” de todo os sites, também apresenta diversos títulos incríveis para seus assinantes.

A plataforma conta com literalmente todas as obras clássicas da famosa escritora Agatha Christie narradas em português. Além delas, é possível encontrar sucessos como “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade” do historiador Yuval Noah Harari e narração de Sérgio Meneguello e “Doctor Sleep” do mestre do suspense Stephen King com narração do famoso ator Will Patton.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...