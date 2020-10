Dia dos professores: perfil no instagram promove troca de experiência entre profissionais

Na pandemia, docentes tiveram que se adaptar às redes sociais

Responsável por construir a base de vida estudantil ao transmitir os ensinamentos necessários para o crescimento crítico e educacional dos cidadãos, os professores merecem todas as homenagens nesta quinta (15), cuja data celebra a existência da profissão, embora ainda pouco valorizada.

“Ser professor é realizar uma missão de orientar e estimular as pessoas na evolução profissional e cidadã. É plantar a semente do conhecimento em cada estudante e a esperança que ela brote com frutos para o mundo”, revela a professora e escritora Antoniella Devanier.

Em tempos de pandemia do coronavírus, os professores precisaram se reinventar. Alguns, já estavam familiarizados com o uso da internet na vida acadêmica; outros tiveram que se adequar à tecnologia para agregar o lado positivo das ferramentas educacionais digitais em suas vidas.

Iniciativas do Educa Mais Brasil, programa de incentivo estudantil, por exemplo, se apresentam como aliadas nesse processo. A plataforma Sala dos Professores, lançada pelo programa educacional, conta com um perfil no Instagram, o @saladosprofessores_oficial, para promover a troca de experiências entre os profissionais da educação e contribuir para a formação continuada dos professores.

“Estamos criando um espaço místico e colaborativo a favor da educação”, define a professora de Redação Carol Silveira, 30, 12 deles dedicados ao universo educacional. Com a sala dos professores fechadas nos estabelecimentos de ensino, o espaço virtual vem quebrando fronteiras e permitindo um intercâmbio vivências que traz ganhos reais para quem vive o desafio de ensinar diariamente.

“Nasceu para ser uma sala de conhecimento compartilhado. É uma transposição da sala dos professores presencial para o ambiente virtual, para que a gente possa trocar experiências, socializar, compartilhar dicas”, conclui a professora Carol.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

