Qual modalidade pode render mais lucros na hora das apostas esportivas?

Confira as principais modalidades nas apostas esportivas

As apostas esportivas oferecem um verdadeiro leque de variedades, já que são muitas modalidades disponíveis para as entradas. Dessa forma, cada apostador pode definir quais os seus esportes preferidos para as apostas, mas alguns ganham a preferência da maioria.

É importante ressaltar que todas as modalidades podem te render lucros, e que não existe uma ou outra que irá te render mais, afinal, para ter ganhos é necessário boas análises e estratégias, e se você fazer isso, tem alta probabilidade de ter sucesso nas apostas esportivas em todas as modalidades.

Porém, alguns esportes oferecem mais opções de apostas e tem a preferência dos apostadores. Listamos abaixo o top 5, confira!

Futebol

Com jogos espalhados pelo mundo em todos os dias, o futebol é o queridinho dos apostadores. Na modalidade, é possível fazer apostas futuras, como apontar quem será o campeão de uma competição que sequer começou. Também é possível fazer as apostas pré-jogo, que são antes da bola rolar, e até mesmo no ao vivo.

Dentre as opções, é possível escolher no vencedor da partida ou um dos tempos, mercado de gols, cartões, escanteios, handicaps e muito mais, sendo a paixão mundial nas apostas esportivas.

Basquete

O basquete também oferece jogos quase que diários, mas o forte são as apostas na NBA. Nela, também é possível fazer as apostas futuras, pré-jogo e no ao vivo. Um mercado que chama muito a atenção são as apostas em jogadores, como por exemplo LeBron James para dar um toco no jogo X, fazer um determinado número de pontos, assistências, duplo-duplo e muito mais.

Futebol Americano

Assim como no basquete, o forte do futebol americano é a liga dos EUA, a NFL. Apostas nos jogos da temporada regular são sempre bem atrativos, mas é quando entramos nos playoffs que realmente tudo pega fogo, com odds fantásticas. Coroando a temporada, tem o Super Bowl, que é a final da NFL, sempre atraindo as atenções das apostas esportivas no dia do evento.

Tênis

Considerado por muitos como um esporte cheio de charme, o tênis também é muito procurado nas apostas esportivas. São diversos eventos anuais, mas os que mais chamam a atenção são as competições que envolvem grandes nomes, como Nadal e Federer, principalmente as partidas da fase final.

MMA

Quando falamos em MMA não tem como fugir do UFC. Com eventos semanais, a organização sempre traz cards incríveis, com disputas de cinturões e muitos brasileiros. Dessa forma, é mais uma ótima opção nas apostas esportivas, onde é possível palpitar no vencedor de cada confronto, método de vitória, número de rounds e muito mais.

