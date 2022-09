Clécio e Davi garantem solucionar falta de água no Macapaba

“Nós vamos resolver em definitivo o problema da falta de água no maior habitacional do Amapá, o Macapaba. Já existe emenda do senador Davi no valor de R$ 5 milhões para a construção de uma adutora de água, que vai interligar o Conjunto MACAPABA ao Centro de Reservação no Jardim Felicidade e resolver de vez essa situação dos moradores” garantiu, Clécio durante o comício.

Clécio passou o dia de ontem,6, no Conjunto Macapaba onde participou de entrevista na Rádio Comunitária pela manhã, a tarde juntamente com Davi caminhou pelas vias do residencial e encerraram a noite arrastando uma multidão no primeiro comício realizado na capital.

Durante a caminhada moradores aguardavam por Clécio e Davi na entrada dos blocos para declarar mensagens de apoio. Gente como a dona Áurea que acredita no trabalho que Clécio vai desenvolver em prol do Amapá.

“O Clécio foi um ótimo prefeito, eu reconheço isso. Principalmente pela forma como ele tratou a área da saúde e num momento muito difícil que foi a pandemia. Tenho certeza que ele tem conhecimento e competência para ser governador do Amapá”. Afirmou, Áurea.

Clécio reforçou que a saúde será prioridade em sua gestão, assim como foi na prefeitura de Macapá, que entregou a UBS da BR210 que atende tanto moradores do residencial quanto do Bairro Amazonas, além de deixar recursos para a construção da UBS Macapaba.

“Como governador, vamos implantar o Centro de Especialidades em Saúde da Mulher e a Carreta de Saúde Delas, integrada com a rede de saúde municipal”, pontuou Clécio.

Durante o comício, Clécio reforçou a necessidade de investir em medidas emergenciais.

“Nós precisamos ajudar a população. Tem gente passando fome no Amapá. Por isso, nós vamos investir no Restaurante Popular aqui dentro do Macapaba. Vamos ampliar o Programa Amapá Jovem, implementar o 13º, ampliar o Amapá Jovem Universitário. E vamos intermediar a entrada desses jovens no mercado de trabalho. No seu primeiro emprego em empresas que receberão incentivo fiscal do Governo do Estado”. Garantiu, Clécio.

Clécio ainda falou sobre a AFAP itinerante um projeto de fomento a economia e incentivo aos pequenos empreendedores do conjunto.

Assessoria de Comunicação- Clécio 77

