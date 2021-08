Covid-19: Semsa antecipa 2ª dose da vacina para trabalhadores da Educação nesta quinta-feira (12); confira os demais públicos

Continuam as ações para repescagem do público a partir de 30 anos e aptos para 2ª dose de Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer.

A partir de quinta-feira (12), os trabalhadores da Educação da capital terão dois pontos exclusivos para o recebimento da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A iniciativa vem para dar mais agilidade na vacinação deste grupo. Além destes, são atendidos os públicos com idade a partir de 30 anos, aptos para 2ª dose e gestantes.

“Este é um grupo grande e estamos trabalhando para priorizar a imunização completa destes profissionais para garantir uma segurança maior a eles e aos alunos na retomada das aulas presenciais”, disse a subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Pontos exclusivos

O primeiro ponto disponibilizado é o Centro de Ensino Profissionalizante Professora Josinete Oliveira Barroso (CEPAJOB), que entrou em funcionamento nesta quarta-feira (11). Além deste local, os trabalhadores da Educação também poderão encerrar o seu esquema vacinal em uma tenda instalada em frente ao Sindicato dos Servidores Públicos do Amapá (Sinsepeap).

Os locais funcionam das 9h às 15h. Para receber a segunda dose do imunizante é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

Este grupo poderá ainda ser atendido nos demais pontos disponibilizados para aplicação de 2ª dose.

Antecipação

Além da disponibilização de dois pontos fixos, a Semsa antecipa a vacinação dos profissionais da Educação. Dessa forma, as pessoas com o período de recebimento da segunda dose até o dia 30 de agosto, já podem procurar os pontos da Prefeitura para receber a dose de reforço do imunizante.

Demais públicos

1ª dose 30 anos +

O público com idade a partir dos 30 anos vai ser atendido das 8h às 13h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pedrinhas, Rosa Moita, Novo Horizonte, Álvaro Correa, Raimundo Hozanan e Pacoval.

2ª dose de AstraZeneca

A segunda dose da vacina Astrazeneca para o público em geral estará disponível nos pontos de drive-thru das Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Marabaixo e Rodovia do Curiaú. Também na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e no Amapá Garden Shopping. Estes pontos funcionarão de 9h às 15h. De 8h às 13h, o imunizante estará disponível na UBS Pantanal.

2ª dose de Pfizer

O imunizante Pfizer/BioNTech para os que estão no prazo de recebimento da 2ª dose está disponível na UNIFAP, IFAP, UEAP e as UBSs Pedrinhas, Rosa Moita, Novo Horizonte, Álvaro Correa, Raimundo Hozanan e Pacoval, que funcionarão de 8h às 13h.

2ª dose de CoronaVac

A aplicação da 2ª dose da Coronavac está disponível das 8h às 13h nas UBSs Cidade Nova, Brasil Novo, Marabaixo e Fazendinha. Além desses pontos, o imunizante estará disponível de 9h às 15h na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

1ª dose para gestantes e 2ª dose de Pfizer para gestantes em intercambialidade

As gestantes que ainda não receberam a 1ª dose da vacina, ou que estão em período de recebimento da 2ª dose deverão fazer o procedimento na UBS Leozildo Fontoura, que atenderá esta demanda das 8h às 13h.

Documentação

Todos os grupos que receberão a vacina deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso das pessoas que receberão a 2ª dose, a carteira deverá conter a indicação da aplicação da 1ª dose.

