Vem aí o II Encontro com Jornalistas do Amapá

Acontece no dia 25 de maio, o II Encontro com Jornalistas do Amapá, o evento tem como objetivo, reunir jornalistas para discutirem a grande quantidade de notícias veiculadas a todo momento, sem a devida responsabilidade de informar corretamente o receptor.

Na ocasião, a Jornalista e Doutora em Comunicação Social, Diney Adriana, fala sobre Sociedade da Inteligência: muito além da internet, onde fará um apanhado sobre o problema de valores éticos e morais na comunicação.

Para participar do evento o jornalista deve fazer sua inscrição até o dia 24 de maio, ligando para (96)98802 0396, enviando mensagem no What (96)98127 2707 e também pelo email diani.correa@estacio.br . As inscrições são gratuitas.

