Dólar fecha no menor nível em quase 5 meses com otimismo por eleição

Moeda norte-americana recua pela terceira sessão consecutiva

Claudia Violante

São Paulo – O dólar recuou pela terceira sessão consecutiva e terminou no menor patamar em quase cinco meses, na casa de 3,68 reais, com fluxo de recursos influenciando a continuidade da trajetória dos dois últimos pregões, tendo como pano de fundo o otimismo com o desfecho doméstico eleitoral.

O dólar recuou 1,02 por cento, a 3,6822 reais na venda, menor patamar desde os 3,6683 reais de 25 de maio. Em três sessões, acumulou perda de 2,56 por cento.

Na mínima, a moeda marcou 3,6652 reais. O dólar futuro recuava cerca de 1,20 por cento.

