Bia Kicis não é mais vice-líder do governo

Decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial



O presidente Jair Bolsonaro retirou a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite dessa quarta-feira (22).

Kicis é deputada federal de primeiro mandato e uma das principais aliadas do presidente no Congresso. A mensagem não dá detalhes sobre o motivo da saída.



Bia Kicis está entre os deputados que, na noite de terça-feira (22), votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 15/1), que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Pelo Twitter, Bia Kicis disse que votou “de acordo com sua consciência”.



EBC

