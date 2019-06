Espaço Sustentabilidade vai trabalhar educação ambiental com crianças

Alunos do 1º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Amapá foram os primeiros a conhecer o Espaço Sustentabilidade, inaugurado pela Prefeitura de Macapá nesta segunda-feira, 10. O lugar visa desenvolver a educação ambiental em uma área da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur).

Serão promovidas palestras de educação, utilização de materiais recicláveis inorgânicos e de resíduos orgânicos para compostagem de adubo em plantios de hortaliças e plantas floríferas, todas voltadas às crianças do ensino fundamental. Alan Freitas, 6 anos, se mostrou empolgado e disse que repassará os conhecimentos aos seus irmãos. “Temos que aprender desde cedo, senão acabará o planeta e nós iremos deixar de existir. Lugar de lixo é no lixo”, contou.

O chefe de Monitoramento e Planejamento da Limpeza Pública, Adrian Castelo, destacou que as palestras mostrarão às crianças a importância da educação ambiental. “Mostraremos como era o meio ambiente e como ele está, devido às alterações que o homem vem fazendo com o meio em que vive, e sobre a importância de cuidarmos do nosso planeta para que novas gerações possam ter uma vida mais saudável”, afirmou.

Assessoria de Comunicação/Semur