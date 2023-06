Conjunto Macapaba recebe Ação Aqui Tem Sebrae, na próxima segunda (19)

O itinerário leva atendimento, capacitações e consultorias para os residentes do Conjunto Habitacional Macapaba

Brenda Pires

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a Ação Aqui Tem Sebrae, no Conjunto Habitacional Macapaba. Entre os serviços oferecidos estão informações, orientações, capacitações, consultorias de recomendações, abertura e legalização de empresas e disseminação do empreendedorismo local. O atendimento ocorre na Escola Estadual Professor Antônio Munhoz, localizado na Rua Carlos Mariguela, 2101 – Conjunto Macapaba, no período de 19 a 22, das 9h às 19h.

Segundo a gestora da Ação Aqui Tem Sebrae no Amapá, Sueli Waldeck, o propósito da ação é promover a prestação de atendimento descentralizado e presencial, cursos, oficinas e palestras que capacitam empreendedores nos segmentos da beleza, culinária, confecções e empreendedorismo.

“O objetivo é despertar o entendimento do ciclo de abertura e legalização de negócios; assim como, consolidar as etapas desde o desenvolvimento até a implantação do empreendimento, saindo da informalidade para a formalidade”, destaca a gestora do Aqui Tem Sebrae, Sueli Waldeck.

Ação

O Sebrae leva atendimento aos municípios e bairros do Amapá, nesta edição oferece as oficinas de Boas Práticas de Fabricação; Panificação e Salgados; Panificação e Confeitaria; Maquiagem e Desing de Sobrancelhas; Customização de Roupas e Biscuit; Cursos de Atendimento ao Cliente e Formação de Preço; Palestras de Empreendedorismo; Orientação de Crédito; e Abertura e Legalização de Empresas.

Coordenação

A Ação Aqui Tem Sebrae é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes e pelas gestoras de processos do Sebrae no Amapá, Sueli Waldeck e Renê Barbosa.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...