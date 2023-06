Em unidade móvel, SENAI Amapá realiza curso gratuito na Zona Norte de Macapá

A cozinheira Marlene Carvalho, 53 anos, está fazendo pela primeira vez uma capacitação ofertada pelo SENAI Amapá. Há 30 anos, trabalha na área, mas não tinha tido a oportunidade de se qualificar. “Quando surgiu a chance de fazer o curso, não pensei duas vezes. Fiquei muito surpresa quando conheci a Unidade Móvel e soube que ela viria para o bairro que eu moro. Facilitou muito, e além disso, só pude me matricular por ser gratuito”, pontuou.

Maria Kelsilene, 46 anos, está querendo empreender. “O SENAI está me dando a possibilidade de realizar um sonho, que é abrir meu próprio negócio. Desejo ser minha chefe, ter horário flexível e ganhar mais. O curso é maravilhoso e em uma semana já aprendi muitas coisas. Quero continuar me capacitando para oferecer qualidade aos meus futuros clientes”, ressaltou.

As Unidades Móveis do SENAI Amapá levam conhecimento para os quatro cantos do estado e favorecem quem não consegue se deslocar até os Centros de Formação Profissional. Percorrem bairros e municípios para levar educação profissional e abrem portas de emprego para as pessoas.

Este mês, o SENAI, em parceria com a Cáritas Diocesana de Macapá, estacionou a Unidade de Panificação no bairro Brasil Novo. O curso de aperfeiçoamento em salgados tradicionais e finos, com carga horária de 100 horas, está viabilizando que os estudantes pratiquem o que aprendem na teoria, com a qualidade de ensino e a estrutura SENAI.

De acordo com a coordenadora de Planejamento Escolar do SENAI, Gislaine Baia, ao término do curso, o participante está pronto a exercer uma atividade remunerada. “Em pouco tempo o aluno se habilita em uma profissão industrial, multiplicando suas chances de entrar no mercado de trabalho. Temos a satisfação de cumprir nossa missão, formando profissionais com excelência”, destacou.

Uma sala de aula sobre quatro rodas

As salas de aula itinerantes vão tanto para empresas industriais que contratam os cursos, como às comunidades mais distantes, onde não há escolas fixas do SENAI. Os programas dos cursos são formulados para atender às demandas de cada local.

A ideia é oportunizar aos alunos que, após as primeiras aulas já consigam colocar o aprendizado em prática e buscar inserção no mercado de trabalho. O intuito da ação é atualizar as habilidades e desenvolver a capacidade profissional do público atendido.

Sobre a Unidade Móvel

A Unidade Móvel de Panificação é uma carreta semirreboque preparada para receber até 20 alunos por módulo. Tem ambiente climatizado e é aparelhada com equipamentos de panificadora e de confeitaria, além de cadeiras para aulas teóricas.

Ela possui rampa de acessibilidade, home theater, retroprojetor, aparelho de som, modeladora, amassadeira, divisora, forno, câmara de fermentação, batedeira, dosador de água, cilindro, pias, microondas, bebedouro e armários. Todos os equipamentos estão regulamentados dentro da Norma de Segurança – NR-12.

Ascom Senai

