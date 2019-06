Vara da Infância e Juventude de Santana manterá fiscalizações em festas juninas

A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, que tem como titular a juíza Larissa Antunes, realizará fiscalização em locais onde ocorrerão os eventos que fazem parte da programação junina, com intuito de disciplinar o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes, desacompanhados dos pais ou responsáveis, durante os festejos. A fiscalização é amparada na portaria nº 53/2014 que traz normas e regras para a quadra junina no município.

De acordo com o coordenador do Comissariado da Infância e Juventude de Santana, Lauro da Luz, a medida foi tomada pela juíza Larissa Antunes após uma reunião com representantes do Ministério Público Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Batalhão Ambiental, Conselho Tutelar de Santana e membros de grupos juninos.

“Queremos alertar que é proibida a distribuição e venda de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, e que a própria vestimenta ou a dança não venham ferir a dignidade das nossas crianças e adolescentes”, explicou o coordenador. As fiscalizações ocorrerão nos seguintes locais:

Dias 20 e 21/06/2019: Vila Olímpica de Santana “Arraiá da Tia Sebastiana”;

Dias 22 e 23/06/2019: Vila Olímpica de Santana “23º Concurso Municipal de Quadrilheiros Juninos da LAJS”;

Dias 28 e 29/06/2019: Vila Olímpica de Santana “Forrozão do Tio Gigante”

Dia 30/06/2019: Vila Olímpica de Santana “Premiação da Quadra Junina” sob a responsabilidade da FUNCTEL-PMS.

