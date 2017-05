Escola Recanto da Amizade completará 20 anos e aniversário será comemorado com alunos

Uma comemoração simbólica, voltada para funcionários e alunos, marcará os 20 anos de existência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Recanto da Amizade, no bairro Nova Esperança. No dia 23 de maio, a partir das 9h, terá bolo para bater os parabéns e merenda diferenciada para a criançada. O secretário municipal de Educação, Moisés Rivaldo, participará da homenagem.

Recanto da Amizade foi fundada no dia 23 de maio de 1997, por meio de Termo de Comodato entre Prefeitura de Macapá e Associação de Senhoras Rotarianas. Localizava-se na Rodovia Duque de Caxias, no bairro Alvorada. Começou a funcionar com três divisórias de compensado, apoiadas por cadeiras, que serviram como salas de aula. Eram somente três turmas, com um número total de 60 alunos de educação infantil, tendo como primeira diretora Fátima Lúcia D. Tourinho.

No ano de 2012, sob a direção da Sra. Dilcilene Belém Costa, passou a ser denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental Recanto da Amizade, mesclando suas turmas com educação infantil e ensino fundamental. Em dezembro de 2016, deixou de funcionar no prédio do Rotary Club, passando a funcionar em prédio novo, na Rua Secundino Campo, nº 240, bairro Nova Esperança.

Atualmente, sob a direção da professora Michella Barreto Paes, conta com a seguinte equipe: secretária administrativa Milena Barreto Paes, coordenadoras pedagógicas Aldimere Braga e Alcilene Cordeiro Barbosa e secretária escolar Marilete Melo Chagas. A EMEF. Recanto da Amizade funciona com 10 turmas, sendo duas de 2º período, duas de 1º ano, três de 2º ano, duas de 3º ano e uma de 4º ano, suas salas, apesar de pequenas, são todas climatizadas, proporcionando a sua clientela de 192 alunos uma aprendizagem prazerosa e aconchegante.

Rita Torrinha

Assessora de comunicação/Semed

Contato: 99189-8067

