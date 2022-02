Mais de 80 profissionais da saúde tomam posse em Macapá

Novos servidores aprovados em concurso público ingressam no quadro efetivo da Prefeitura.

A Prefeitura de Macapá realizou nesta segunda-feira (21), a solenidade de posse e nomeação dos profissionais da saúde aprovados em concurso público para cargos de nível superior da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ao todo, são 83 novos contratados, entre enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas, que passam para o quadro efetivo do município.

O prefeito Dr. Furlan destacou que a chamada dos servidores foi possível graças ao Decreto Municipal n° 636/2021, que prorrogou por dois anos a vigência dos concursos da educação, saúde e assistência social.

‘’Contabilizamos um número expressivo de convocados, sendo a nossa quinta chamada de valorização profissional. Quero parabenizar a todos os novos servidores e dizer que Macapá é uma cidade que conta com mais de 80 mil pessoas cadastradas no E-Sus e dez unidades de saúde com prontuário eletrônico. Recebemos vocês de braços abertos para atuarem no fortalecimento da atenção básica’’, pontua.

Os novos servidores públicos irão atuar na rede municipal de saúde, na melhoria do atendimento da população, sendo mais um reforço na atenção básica e no aumento dos índices de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família. A medida oferta também um apoio para a instituição no combate a pandemia da Covid-19.

A conquista da vaga no serviço público era o sonho da enfermeira Bárbara Duarte Sales. Ela recebeu o decreto de posse em mãos pelo chefe do executivo municipal.

‘’Por muitas vezes vencemos o cansaço e a frustração. Somos pacientes e persistentes. A atenção primária é extremamente necessária para promoção da saúde, aumenta a qualidade de vida da população. Seremos essenciais, pois somos uma equipe de multiprofissionais. Faremos tudo com amor daqui para frente’’, conta.

A enfermeira Sthielle Borralho, de 32 anos, aguardava ansiosamente a convocação. Formada pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) em 2012, ela estudou por 6 anos em cursinho para atuar na área que tanto ama.

‘’Estudo há bastante tempo. O concurso foi a primeira oportunidade no ramo da saúde que tive, pois já sou concursada como assistente administrativo. Passou tanto tempo desde a aprovação que a minha convocação foi uma surpresa positiva. Agora estou realizando o sonho de trabalhar no que sempre quis. Estou feliz!’’, comemora a enfermeira.

Lotação

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Érika Aymoré, os profissionais serão lotados conforme a necessidade, seja na capital ou em qualquer outra unidade de atendimento à saúde do município, incluindo as distritais de Macapá.

‘’Recebemos os servidores com todo amor e esperamos profissionalismo no atendimento da população. Precisamos melhorar a assistência básica de saúde e isso será nosso foco de trabalho. Com isso, quero dizer aos novos contratados, que a partir deste momento o paciente será nossa prioridade’’, explica.

Concurso

A contratação dos candidatos habilitados no Concurso Público n° 002/2018, foi voltada apenas aos candidatos com status de aprovado, após exames documentais e médicos, na lista contida no edital 002/2022 da Secretaria Municipal de Gestão.

O resultado final e homologação foi divulgada no edital 003/2022 da Gestão, que trouxe os nomes dos 83 profissionais da saúde, destes 25 para os cargos de enfermeiros, 44 técnicos, 11 farmacêuticos, 2 nutricionistas e 1 fisioterapeuta. No documento, todos foram convocados a participarem da cerimônia de Posse e Nomeação.

Solenidade

Estiveram presentes na cerimônia o secretariado municipal, o vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, os vereadores de Macapá, Zeca Abdon (PP) e Janete Capiberibe (PSB), o titular da Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público, Weber Penafort, o superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia, o superintendente estadual do Ministério da Saúde no Amapá, Roberto Bauer, e demais representantes dos sindicatos de saúde.

