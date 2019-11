Saiba quem são os maiores garçons do Brasileirão Série B

Lista de melhores passadores têm destaque da competição e velhos conhecidos de grandes clubes do país

O Campeonato Brasileiro Série B se aproxima do fim e a disputa pelos prêmios individuais da competição fica cada vez mais enxuta e acirrada, assim como estão as brigas pelo título e pelas quatro vagas para o acesso e contra o rebaixamento. Uma das premiações que tem uma disputa apertada é a de líder de assistência da segunda divisão, que é liderada pelo destaque do campeonato e que tem jogadores bem conhecidos no top 3.

Segundo o Footstats, parceiro oficial do Betsul, o maior garçom do Brasileirão Série B é Claudinho, do Bragantino. O meia, que também figura na lista de artilheiros da competição, já serviu os seus companheiros em dez oportunidade nos 30 jogos em que entrou em campo pelo líder do campeonato. O jogador, aliás, é também aquele que mais cria chances de gol, com 85 (média de 2.8 por partida).

Na segunda colocação aparece a dupla de meias do Oeste, Elvis e Mazinho, cada um com sete assistências. Na 15ª colocação do Brasileiro Série B, o time de Barueri marcou 37 gols, ou seja, os dois são responsáveis por 37% das jogadas que terminam em bola na rede. Elvis, com passagem por Botafogo e Criciúma, tem 75 chances criadas (2ª melhor marca), enquanto Mazinho, ex-Palmeiras, aparece com 47 — ambos entraram em campo 30 vezes.

E quem fecha o top 3 é Paulinho, lateral do Cuiabá, que possui seis passes para gols no 10º colocado do Campeonato Brasileiro Série B. O número é o mesmo de Alisson Farias (CRB), Rodolfo (São Bento) e João Paulo (América-MG). No entanto, Paulinho possui menos jogos na competição, o que serve como critério de desempate entre eles. Ao todo, o lateral criou 34 chances reais para seus companheiros finalizarem.

Média alta

Apesar de não apresentarem números altos, muitos outros jogadores do Brasileirão Série B possuem média de assistências semelhante a de Claudinho (0,3), líder no quesito. Abaixo, confira a lista (foi levado em conta apenas atletas que já atuaram mais de 10 vezes na competição):

Rodolfo (São Bento) – cinco assistências em 18 jogos

Rafael Silva (Bragantino) – quatro assistências em 15 jogos

Ezequiel (Sport) – quatro assistências em 16 jogos

Pedro Carmona (Sport) – três assistências em 12 jogos

Nickson (Vitória) – três assistências em 11 jogos

Os mais eficientes

Sem filtro de número de partidas realizadas, dois jogadores estão empatados no posto de garçons mais eficientes da Série B: Osman, atacante do Bragantino, e João Paulo, lateral do CRB. Enquanto o primeiro tem duas assistências em duas partidas realizadas, o segundo soma um passe para gol na única partida que realizou na segunda divisão.

Apesar das médias iguais, João Paulo precisa de menos chances criadas para gol. O atleta do time de Alagoas criou duas jogadas no campeonato. Já Osman, por sua vez, serviu os companheiros em sete oportunidades.

Confira os jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B:

Sexta-feira (8/11)

Botafogo-SP x Bragantino (19h15)

Paraná x Vitória (19h15)

Vila Nova x Operário (20h30)

Londrina x América-MG (20h30)

São Bento x Cuiabá (21h30)

Figueirense x Coritiba (21h30)

Sábado (9/11)

Guarani x Ponte Preta (16h30)

Sport x Criciúma (16h30)

Brasil de Pelotas x Oeste (19h)

CRB x Atlético-GO (19h)

