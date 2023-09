Feira de Produtos do Campo inicia na próxima sexta (29)

Frutas, verduras, legumes, pescados, aves serão comercializados por 46 produtores que variam entre empreendedores rurais, empresários do segmento de plantas ornamentais e agroindústrias

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a Feira de Produtos do Campo. O objetivo é aproximar o mercado consumidor e os produtores rurais, e apresentar os produtos para a comunidade. A feira acontece na Sede do Sebrae em Macapá, no estacionamento da instituição, nos dias 29 e 30, das 8h às 13h.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, a instituição realiza a Feira de Produtos do Campo, desde 2015, com três edições ao ano, e faz parte do calendário de eventos do Sebrae.

“Para nós ela é especial, pois é estruturada para nossos clientes, produtores rurais, que expõem e comercializam o que tem de melhor em sua propriedade. A Feira serve de vitrine para eles, pois oferecemos um ambiente diferenciado para que comercializem seus produtos. Nosso cliente tem a oportunidade de realizar vendas diretas ou fazer negócios futuros, pois mantêm contato com empresas de alimentação fora do lar, entre eles, restaurantes, panificadoras e lanchonetes, além de empresas que trabalham com agroindústria de polpa de frutas que precisam do produto in natura”, disse a gerente da UAC-Agrin/Sebrae/AP, Larissa Queiroz.

Produtores

Esta edição da Feira de Produtos do Campo, reúne 46 produtores da Vila do Cheiro Verde Km9, Vila do Coração, , Km9-Linha F, Inajá, Macapá, Tartarugalzinho, Tracajatuba I e II, Mazagão, Assentamento Nova Vida, Assentamento Ferreirinha, Assentamento Santo Antônio da Pedreira, Assentamento Matão do Piaçacá, Associação de Produtores do Pico do Gadelha, Associação de Agricultores da Colônia Agrícola do Matapi, e Assentamento Nova Colina/Monte Sinai.

Produtos

Os produtos apresentados pelos expositores são hortaliças, frutas, farinha, tapioca, tucupi, doces, geleias, açaí, mel, queijos, pimenta, granola, biscoitos, farofas temperadas, vinhos e espumantes, refeições, óleos vegetais, plantas ornamentais, artesanatos, adubos, polpa de frutas, açaí, caldo de cana, e aves congeladas.

Parceiros

São parceiros na Feira de Produtos do Campo, Sebrae e Governo do Estado do Amapá (GEA).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...