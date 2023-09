Temas sobre inovação, energia renovável e bioeconomia serão debatidos por especialistas do SENAI na 52ª Expofeira do Amapá

Os palestrantes representam a Rede SENAI de Institutos de Inovação e estarão no estado para compartilhar conhecimento e iniciativas de sucesso.

Especialistas dos Institutos SENAI de Inovação do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro vão palestrar na 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá. Os profissionais farão exposições temáticas que vão desde oportunidades no campo de energia renovável a debates sobre bioeconomia.

As atividades estão distribuídas ao longo da programação do evento e são abertas ao público interessado nos assuntos. Para participar, basta fazer a inscrição nos estandes do SESI SENAI que estarão no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, no período de 29 de setembro a 8 de outubro.

Com foco em pesquisa, inovação e tecnologia e visando colaborar para que as indústrias sejam mais competitivas, na ocasião serão abordados temas, como: Oportunidades em energia para os Arranjos Produtivos Locais; Cases de sucesso em Smart Energy Smart Materials e Smart Biosensors; Editais de fomento a fundo perdido; Ecossistema de inovação; Bioeconomia; Inovações para a economia circular do Brasil; e Tecnologias para a transformação da biomassa.

O gerente executivo de Operações do SESI SENAI Amapá, Julio Zorzal, destacou que inovar tornou-se diferencial competitivo para empresas de todos os portes. “Assim que elas conseguem se manter relevantes no mercado e, se o processo for contínuo, à frente da concorrência. No entanto, obter tal capacidade exige sair da zona de conforto, adquirir conhecimento e criar tendências. É nesse momento que o SENAI se apresenta, apoiando a indústria com ofertas de serviços, soluções e capacitação”, ressaltou.

Outras atividades

Durante os dias da 52ª Expofeira, o SESI e o SENAI também vão realizar exposição e funcionamento de equipamentos de impressão 3D, exposição de robótica, demonstração de sistema fotovoltaico de bombeamento de água e de sistema OFF GRID, além de oficinas na área de alimentos.

As inscrições para participar dos cursos rápidos de fabricação de biscoitos e de pizza serão realizadas no estande do SESI SENAI, no máximo até 1h antes do início de cada aula, e são limitadas à capacidade total da Unidade Móvel, que são 15 alunos por turma.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...