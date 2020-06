Astronauta é a primeira mulher a ir até ponto mais fundo da Terra

PEDRO FREITAS

Uma antiga astronauta da NASA entrou para a história ao mergulhar 11 quilômetros para se tornar a primeira mulher na história a chegar no ponto mais profundo conhecido no planeta. Durante o sábado (6), Kathy Sullivan foi até a região de Guam — ilha dos EUA localizada na Oceania —, onde encarou a chamada Depressão Challenger.

O desafio faz parte de uma série de missões denominada de “Anel de Fogo” (Ring of Fire em inglês) comandadas pela empresa Caladan Oceanic. Além de ser a primeira mulher e oitava pessoa a encarar as profundezas do oceano Pacífico, aos 68 anos de idade, Sullivan também foi a primeira mulher a caminhar no espaço em uma viagem da NASA no ano de 1984.

Em 1978, Sullivan fez parte de uma das primeiras equipes de astronautas da NASA a incluir mulheres. E antes disso ela já havia participado de uma das primeiras missões submarinas utilizadas para estudar o processo vulcânico responsável pela formação da crosta oceânica.

Além de astronauta, Sullivan também é uma oceanógrafa naval e geóloga aposentada. Durante o treinamento para a viagem à Depressão Challenger, a recordista recebeu um treinamento em robótica para conseguir operar uma garra mecânica capaz de recolher amostras do solo do oceano.

Em seu tempo na NASA, Sullivan orbitou a 615 quilômetros da Terra, ajudou na implantação do telescópio espacial Hubble e durante 3 horas e 29 minutos realizou uma demonstração de como funciona o reabastecimento de um satélite – o que lhe deu o recorde de primeira mulher a caminhar no espaço.

