Cientistas afirmam que certos tipos sanguíneos têm maior chance de contrair Covid-19

Um novo estudo publicado quarta-feira (3) na revista Blood Advances mostrou que o coronavírus (SARS-CoV-2), que causa a covid-19, é particularmente atraído pelo antígeno do grupo sanguíneo A encontrado nas células respiratórias.

Os pesquisadores se concentraram na proteína que se liga às células hospedeiras, na superfície do vírus, chamada domínio de ligação ao receptor (RBD).

A equipe avaliou como o SARS-CoV-2 RBD interagiu com os glóbulos vermelhos e respiratórios nos tipos de sangue A, B e O.

Os resultados mostraram que o SARS-CoV-2 RBD tinha uma forte preferência para se ligar ao grupo sanguíneo A encontrado nas células respiratórias, mas não tinha preferência pelos glóbulos vermelhos do grupo A , ou outros grupos sanguíneos encontrados nas células respiratórias ou vermelhas.

A preferência do vírus de reconhecer e se ligar ao antígeno sanguíneo tipo A encontrado nos pulmões de pessoas com essa tipagem pode fornecer informações sobre a ligação potencial entre o grupo sanguíneo A e a infecção por covid-19, de acordo com os autores do estudo.

