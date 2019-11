Whatsapp está fora do ar em algumas regiões do mundo

O app estaria fora do ar em algumas regiões do mundo, incluindo o sudeste brasileiro.

Lívia Almeida – Da Redação*

Segundo o site DownDetector as reclamações surgiram a partir do meio dia, pelo horário de Brasília, sendo as principais reclamações falha no envio de mensagens com 49%¨, sem acesso com 30% e falha geral com 20% dos relatos.

Outras reclamações oriundas das redes sociais são de que o aplicativo está impedindo o cadastro de novos números de telefone. A mensagem que aparece é “temporariamente indisponível. Tente novamente em 5 minutos”. Outros usuários chegaram a relatar que teriam sido banidos do mensageiro.

Além da região sudeste do Brasil, o problema atingiu o leste dos estados Unidos, Europa e a China.

*Com informações do site Canaltech.

