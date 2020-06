WhatsApp testa novas cores em balões de mensagens no modo escuro

Novidade ainda está em desenvolvimento e não tem data para ser lançada

Vinicius Szafran

O WhatsApp está desenvolvendo uma alteração de aparência no modo escuro do aplicativo. Agora, os balões de mensagem do chat terão uma coloração diferente.

O recurso está sendo testado antes do lançamento, e por enquanto ainda não tem data para a liberação da novidade. As capturas de tela expostas aqui foram feitas em um iPhone, mas qualquer alteração feita para o WhatsApp no iOS será feita também para o WhatsApp no Android, para manter a consistência do aplicativo. Os novos balões de mensagem foram testados pela WABetaInfo, conforme anunciado na conta oficial do Twitter do site especializado.

I just need a little rest now, to be ready to talk about new features.

I feel charged, like I've the Ultra Instinct when I will announce a barrage of news. 🔥 STARTING TOMORROW.

HERE.

WABETAINFO. 👊🏼 pic.twitter.com/sZe1lb3tHx — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020

Algumas das mudanças que aparecerão nas próximas versões do WhatsApp envolvem a pesquisa por data, que permite pesquisar uma mensagem rapidamente procurando pela data e estará disponível futuramente para ambos os sistemas operacionais, integração do serviço de vídeo Share Chat e novas ferramentas para uso de armazenamento no WhatsApp para Android.

Veja também:

Cadastro para o Auxílio Emergencial pode ser feito nas agências dos Correios

Bioparque da Amazônia recebe novos moradores neste período de pandemia

Amapá tem 15.166 casos confirmados, 10.700 em análise laboratorial, 7.095 pessoas recuperadas e 303 óbitos

Porém, focando no modo escuro, temos os testes de cores nas conversas. O WhatsApp planeja alterar a cor do balão de saída quando o modo escuro estiver ativado. Em outras palavras, a mudança é no balão que você envia, e não no que você recebe. Veja abaixo uma comparação entre as cores atuais e em teste:

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...