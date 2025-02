Fórum debaterá desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio de Serra do Navio

Evento ocorre no dia 21 de fevereiro, no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP). Inscrições gratuitas.



No dia 21 de fevereiro de 2025, será realizado o Fórum “Convergências para o Desenvolvimento Sustentável de Serra do Navio: Preservando o Patrimônio Cultural e Natural”. O evento ocorrerá no auditório do Conselho Universitário da Universidade Federal do Amapá (Consu/Unifap), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Link para inscrição: https://forms.gle/sbtG865RFx2eKtzY9

Podem participar do evento pesquisadores-docentes, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, convidados e demais interessados. O fórum é organizado pelo Termo de Execução Descentralizada (TED) celebrado entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Unifap, com apoio da Prefeitura de Serra do Navio.

O encontro busca reunir pesquisadores, autoridades e instituições para discutir e alinhar estratégias que integrem o desenvolvimento sustentável de Serra do Navio com a conservação e preservação do patrimônio cultural e natural do município.

A programação será dividida em dois momentos: das 8h até 12h, haverá apresentações do Iphan, TED e da Prefeitura de Serra do Navio, com espaço para perguntas e discussões sobre o que for abordado. A partir das 14h, ocorrerá a mesa redonda “Desafios e potencialidades”, bem como apresentações sobre temas como meio ambiente, tecnologias, empreendedorismo, sustentabilidade e outros. Às 18h será feita a assinatura da carta de intenção entre as autoridades e entidades presentes.

Serviço

Fórum “Convergências para o Desenvolvimento Sustentável de Serra do Navio: Preservando o Patrimônio Cultural e Natural”

Inscrições gratuitas através do link: https://forms.gle/sbtG865RFx2eKtzY9

Público-alvo: pesquisador-docente; alunos de pós-graduação; alunos de graduação; convidados e demais interessados.

Data: 21 de fevereiro de 2025

Hora: 8h/12h e de 14h/18h

Local: Auditório do Consu/Unifap, no segundo andar do prédio da Reitoria (Rod. Josmar Chaves Pinto, Km 02, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP).

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...