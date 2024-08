Alunos de escola municipal de Macapá gravam videoclipe do Projeto “Ciência vai à Escola”

Alunos do quarto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Lúcia Neves Deniur, no Bairro Brasil Novo (Macapá), foram os protagonistas de mais uma etapa da Oficina de Produção de Videoclipe Ambiental, baseada na música “Olhos d’água”, do compositor e cantor amapaense Zé Miguel. A gravação mobilizou alunos, professores, guardas-parques e equipe da Embrapa Amapá, na tarde da última quarta-feira, 28/8, no Bioaparque da Amazônia, localizado em Macapá.

Esta Oficina faz parte do projeto “Ciência vai à Escola”, que recebe recursos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A pesquisadora da Embrapa, Vânia Beatriz Vasconcelos de Oliveira, explicou que o objetivo é desenvolver práticas educomunicativas para popularizar a ciência agropecuária e florestal e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estimulando o interesse de estudantes de Ensino Fundamental e Médio, pelo conhecimento científico, a partir do acesso a informações sobre resultados de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Amapá e parceiros.

A gravação do videoclipe ocorreu em três cenários do Bioparque: no totem do mapa instalado pela Embrapa, referente às áreas úmidas da Bacia do Igarapé da Fortaleza, resultante de parceria entre o Instituto estadual de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (IEPA) e a Embrapa; na Trilha da Ressaca; e no Mirante, onde os alunos interpretaram a música “Olhos D’água”, de Zé Miguel, em linguagem de Libras.

Nas duas fases anteriores da Oficina, os estudantes foram estimulados a analisar a letra da música “Olhos d’água”, fazendo relação com a percepção que eles têm do território local, a exemplo da singularidade de viver na cidade banhada pelo rio Amazonas, em um ambiente de rica biodiversidade que precisa ser conservada. “Muito emocionante ver o envolvimento dos alunos, compreendendo a mensagem da música e a proposta do projeto, e com isso eles se sentem verdadeiros soldados na proteção desse ecossistema”, destacou o artista Zé Miguel.–

