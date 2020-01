Galerias da Av. Cora de Carvalho são obstruídas novamente por garrafas PET e lixo

Uma cena chamou a atenção da equipe de drenagem da Secretaria Municipal de Obras na Avenida Cora de Carvalho, bairro Central de Macapá. Ao abrir a antiga galeria de vazão de águas pluviais, a imagem foi de um mar de lixo, mais precisamente de garrafas PET. A prefeitura está fazendo a instalação de uma galeria auxiliar no local para melhor vazão das águas pluviais e, em 2019, fez uma ação de limpeza na galeria existente, de onde foram retiradas cerca de 200 toneladas de lixo, que estavam obstruindo a passagem da água.

Em outubro de 2019, a prefeitura iniciou o trabalho de instalação de uma galeria auxiliar para o sistema de drenagem da Av. Cora de Carvalho. Os trabalhos iniciaram com o desassoreamento do canal da Mendonça Júnior e a instalação de tubos de 1000 mm na Av. Odilardo Silva, passando pela Rua Padre Júlio Maria Lombard até a Av. Cora de Carvalho. Serão colocados 840 tubos com capacidade de 1000 mm.

“Estamos trabalhando em uma obra extensa e complicada, instalando uma galeria extra dupla para melhorar a vazão da água das chuvas, que tem ocasionado anos de transtornos aos moradores da Av. Cora de Carvalho. Mas quando nos deparamos com imagens como as de hoje, nos entristecem, pois a prefeitura gasta muito, se empenha e não ver a principal colaboração, que é a da população, que é simplesmente não despejar lixo de forma inadequada”, relata o secretário de Obras de Macapá, David Covre.

De acordo com o engenheiro Rivo Barbosa, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), cerca de 6 km de redes de drenagem interligadas convergem para a galeria da Avenida Cora de Carvalho, exigindo da mesma uma grande capacidade de vazão. Com a obstrução por lixo e esgoto despejado de forma irregular, a galeria acaba sofrendo, tendo como consequência o acúmulo de águas das chuvas.

Na tarde da última segunda-feira, 27, a prefeitura iniciou uma nova ação de limpeza da galeria existente, para que possa dar andamento à obra de instalação da galeria auxiliar.

Aline Brito

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...