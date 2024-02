Programa de extensão “Profid” realiza primeiro campeonato de vôlei masculino em Santana (AP)

Doze times estão concorrendo a R$ 5 mil em premiações. Evento inicia nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25/02).

O Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Professional e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza neste final de semana o I Campeonato de Vôlei Masculino de Santana. O evento ocorre nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, no Ginásio Poliesportivo de Santana, município distante 17 quilômetros da capital amapaense.

A abertura do campeonato será nesta sexta-feira (23), às 18h. Nos dois dias seguintes de competição, o evento iniciará às 14h. Doze times participarão da disputa, sendo uma equipe composta, exclusivamente, por alunos do Projeto Marli, que também é parte do Profid.

Aos times vencedores haverá premiação em dinheiro, sendo:

1°lugar – R$ 2.500 reais

2° lugar – R$ 1.500 reais

3° lugar – R$ 500 reais.

Segundo o coordenador do projeto, Melque Lima, é importante realizar eventos em Santana e nos demais municípios do nosso estado. “(…) Levar esse torneio pra lá dará mais visibilidade e mostrará a potência no esporte que Santana possui. O município é o primeiro, mas nós do Profid pretendemos levar outros torneios para todo o estado, assim que possível”, comenta.

Serviço

I Campeonato de Vôlei Masculino de Santana

De 23 a 25 de fevereiro de 2024, no Ginásio Poliesportivo de Santana (Travessa Stélio de Oliveira, 614 – Nova Brasília, Santana-AP). Aberto ao público em geral. Entrada franca.

Abertura dia 23/02, às 18h

E nos dias 24 e 25/02, o horário é das 14:00H às 23:00H.

*Texto: Jdean Monteiro (Bolsista Comunicação Profid)

